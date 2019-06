Gyökeres fordulat C. Ronaldo nemierőszak-ügyében

Megunhatta nemierőszak-ügyét Cristiano Ronaldo, aki most már peren kívül egyezkedne Kathryn Mayorgával, nincs ideje a bírósági ügyintézésre a Juventus labdarúgójának - jelent meg a brit bulvársajtóban, illetve a Borsban.

Ismert, a világsztár futballistával szembeni vád szerint C. Ronaldo 2009-ben egy Los Angeles-i szállodában megerőszakolta az amerikai Kathryn Mayorgát. A hírt a Der Spiegel kürtölte világgá, csakhogy az aranylabdás futballista tagadott, és azóta is tagad, mondván, a történteket mindketten akarták, erőszakról szó sem volt.

A német lap akkor arról is írt, hogy a focista ügyvédje 295 ezer fontot fizetett a nőnek a hallgatásáért cserébe, de a 2010-ben állítólag átvett összeg nem volt elég.

C. Ronaldo most ügyvédjén keresztül azt javasolja az amerikai nőnek, peren kívül egyezzenek meg. Erre van is esély, ugyanis Mayorgának nincs bizonyítéka, például orvosi véleménye sem lett a történtek után.

Nyitókép: MTI/EPA/Rodrigo Jimenez