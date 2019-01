Újabb nő vádolta meg Cristiano Ronaldót

Kathryn Mayorga azt állítja, Cristiano Ronaldo 2009-ben megerőszakolta egy Las Vegas-i hotelszobában. A nő állítása szerint a szexuális erőszak után Ronaldo 375 ezer dollárt fizetett a hallgatásáért, de most újra perelni akar. A futballista és ügyvédei végig cáfolták az állításait.

Most viszont Ronaldo egy másik korábbi partnere, a vele még 2008-ban egy párt alkotó Jasmine Lennard intézett támadást a futballista ellen. A Marca szerint a brit celeb a Twitteren ajánlotta fel Mayorgának a támogatását. A posztsorozatában azt írja, hogy Ronaldo ezúttal nem fogja megúszni. Másfél évig jártak együtt, és állítja, több olyan felvétel van a birtokában, amely megerősítheti Mayorga pozícióját a perben.

"Ezek megmutatják a valós természetét, nem fogok tovább hallgatni" - írta Lennard, s azt állítja, Ronaldo megpróbálta őt is hallgatásra bírni, de ha kell, áll egy becsületsértési per elébe is. A nő szerint a futballista súlyos mentális zavarokkal küzd, hazugság, amit a gyermekeiről és az ő anyjaikról terjeszt. "Ő egy erőszakos, hazug ember. Az egész élete egy hazugság. Egy kib...tt pszichopata" - írja a nő a Twitteren, és súlyos vádakat fogalmaz meg Ronaldo ellen, s állítása szerint hangfelvételek sorával tudja bizonyítani igazát.

Ronaldo vagy ügyvédje még nem reagált a vádakra.

Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell