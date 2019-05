Nagy bejelentést tett Hosszú Katinka

„Nagy örömmel jelentjük be, hogy Milák Kristóf is a Team Iron csapatát erősíti az októberben induló International Swimming League-ben! Kristófnak nemcsak a pillangóúszása, de a sokoldalúsága is sokat fog hozzátenni a csapat sikeréhez! Üdv a csapatban!” - írta.

Korábban Verrasztó Dávidot is "leigazolta" Hosszú Katinka több más külföldi klasszis mellett.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor