Mesterhármasra készül a Győr

Összességében ötödször, sorozatban harmadszor nyerheti meg a női kézilabda Bajnokok Ligáját a Győr. A magyar együttes 2018 januárja óta nem talált legyőzőre, ebben a szezonban veretlenül menetelt végig az elitsorozatban, így jó esélyekkel várhatja a hétvégi, budapesti négyes döntőt.

Danyi Gábor, a győriek vezetőedzője szerint ugyanakkor a jó szériának van árnyoldala is.

„Jól jött volna egy-egy vereség, mert sokat lehet belőle tanulni és olyankor megmutatkozik, mik a csapat gyengéi, de persze nem szomorkodom, sőt, büszke vagyok, hogy veretlenül állunk” - mondta az InfoRádió Hetes című magazinjának.

Az ETO a szombati elődöntőben a norvég Vipers Kristiansanddal találkozik. A két együttes a középdöntőben is játszott már egymással, a győriek februárban hazai pályán 33-29-re, márciusban idegenben 33-26-ra győztek.

„Ugyanúgy dolgozunk, ugyanúgy készülünk, ahogy egész szezonban. Nem szabad csak arra támaszkodni, hogy már kétszer nyertünk a Vipers ellen, de persze lehet a tapasztalatokra építeni. Most viszont csak egy meccs dönt, a pillanatnyi forma fog számítani.

Jól ismerjük egymást, hiszen a norvég válogatott másik fele nálunk játszik”

- közölte a szakvezető.

Régi ismerős a kapuban

Az ETO edzője szerint figyelni kell a visszarendeződésre, hiszen ahogy a Győr, úgy a Vipers is futós csapat. A tréner most másfajta meccsre számít, hiszen a szombati után vasárnap újabb megméretés vár a játékosokra, ezért megfontoltabb, némileg statikusabb kézilabdát szándékoznak játszani.

A Vipers kapuját a 39 éves norvég kapus, Katrine Lunde védi, aki korábban kétszer a győriekkel nyert BL-t. Danyi Gábor megjegyezte, hogy a két idei meccsen harmincnál több gólt tudtak neki lőni.

„A 60 perc alatt félretesszük, hogy mennyire kedves a szívünknek és megpróbáljuk a gyenge pontjait kihasználni”

- emelte ki.

A tréner szerint keretének minden tagja nagyon jól tudja, mit jelent ez a négyes döntő, hiszen egész évben ezt várták, ezért dolgoztak. Motiválásról nem kell beszélnie, de nem szeretné, ha a túlzott elvárás terhet jelentene a játékosainak, és a teljesítményük rovására menne. A játékosok többsége már nem először játszik a négyes döntőben, míg a Vipers először jutott el ebbe a szakaszba.

Danyi Gábor arról is beszélt, milyen jelentősége lesz, ha a vasárnapi döntőben az orosz Rosztov-Dont irányító Ambros Martinnal, a korábbi győri sikeredzővel kell szembenéznie.

„Sokat tanultam tőle, de én is tudtam neki adni, ennek azonban most nincs különösebb jelentősége, hiszen

ez nem Danyi Gábor és Ambros Martin csatája lehet, hanem a Győré és a Rosztové”

- fejtette ki, hozzátéve, hogy komoly, magas szintű meccs lehet, ha ez a két alakulat jut be a fináléba.

Markáns változtatások

Az edző szerződését már meghosszabbította a klubvezetés, így a következő évi tervekről is kérdeztük.

„Örülök, hogy a megkezdett munkát tudjuk folytatni, mert nem gondolom, hogy ennek az új stílusnak és koncepciónak vége. Még sok újdonságot szeretnék behozni a csapat életébe, remélem, hogy ez látható lesz jövőre is, ahogy már idén is látható volt. Most 60-70 százaléknál tartunk, a cél az, hogy még gyorsabb legyen a játékunk és a védekezésben is megjelenjen az új koncepció. Ez markáns változás, és még nincs befejezve” - nyilatkozta Danyi, aki az első magyar edző lehet, aki nemzetközi trófeát nyer az ETO-val.

A mind a négy BL-diadalban szerepet játszó Görbicz Anita arról beszélt az InfoRádiónak, hogy az elmúlt napokban is mindent beleadtak, és már izgatottan várták a hétvégét.

„Nem olyan mérkőzés lesz, mint az előző kettő, mert itt már más a hangulat, mások a körülmények, ők pedig biztosan felszabadultabbak lesznek. Sikeréhesek, újoncként ez nagy lendületet fog adni nekik. Nincs veszíteni valójuk, úgyhogy biztosan nekünk fognak jönni, de felkészültek vagyunk és reemélem, hogy jó játékot fogunk nyújtani” - emelte ki a csapatkapitány.

A budapesti négyes döntő programja: szombat, elődöntő:

Győri Audi ETO KC-Vipers Kristiansand 15.15

Rosztov-Don (orosz) - Metz HB (francia) 18.00

vasárnap, helyosztók:

a 3. helyért 15.15

döntő 18.00

Testvércsata

A norvég csapat legismertebb játékosa a kétszeres olimpiai, egyszeres világ- és négyszeres Európa-bajnok kapus, Katrine Lunde, aki négyszer nyert BL-t, kétszer győri színekben. Csapattársai közül Linn Jörum Sulland - aki egy idényt szintén eltöltött az ETO-ban - a BL góllövőlistájának második helyén áll.

Nycke Grootnak, a sérülésből felépülő Nora Mörknek, Crina Pinteának és Tomori Zsuzsannának ezek lesznek az utolsó BL-mérkőzései a címvédő színeiben, hiszen nyáron távoznak a klubtól. Az ETO norvég balátlövője, Veronica Kristiansen számára nem csak azért ígérkezik pikánsnak az elődöntő, mert honfitársai ellen lép pályára, hanem azért is, mert az ellenfelet erősíti húga, a szintén balátlövőként szereplő Jeanett Kristiansen is.

Martin visszatér

A másik ágon az orosz Rosztov-Don és a francia Metz HB találkozik. Az oroszok tavaly után második alkalommal jutottak a négy közé a BL-ben, a Metz viszont a legrangosabb európai kupasorozat 1961 óta íródó történetében első francia csapatként került az elődöntőbe.

A Rosztov vezetőedzője, Ambros Martín számára a rendkívül sikeres győri időszak miatt bizonyára különleges lesz visszatérni a Papp László Arénába. Játékosai közül a 2016-os olimpia és a decemberi Európa-bajnokság legjobbjának is megválasztott Anna Vjahirjeva felépült a könyökműtétjét követően. Vele együtt hét olimpiai bajnok orosz kézilabdázó tagja a keretnek, amelynek szintén erőssége a holland Lois Abbingh és a brazil Mayssa Pessoa. A beálló Majja Petrova biztosan, a brazil irányító Ana Paula Rodrigues pedig valószínűleg nem szerepelhet sérülés miatt.

A Metz kerete is erős, a teljesítménye pedig Beatrice Edwige vezérletével még kiegyensúlyozottabb. A nyáron Győrbe igazoló beálló mellett Laura Glauser, Grace Zaadi, Orlane Kanor, Gnonsiane Niombla, Laura Flippes és Manon Houette is nyert már legalább egy aranyérmet világversenyen a francia válogatottal.

Négy győri az álomcsapatban A női BL álomcsapata:



kapus: Katrine Lunde (Vipers Kristiansand) 6206 szavazat

balszélső: Manon Houette (Metz HB) 8693

balátlövő: Anne Mette Hansen (Győri Audi ETO KC) 10 787

irányító: Stine Oftedal (Győri Audi ETO KC) 7667

beálló: Crina Pintea (Győri Audi ETO KC) 9121

jobbátlövő: Anna Vjahirjeva (Rosztov-Don) 7568

jobbszélső: Jovanka Radicevic (CSM Bucuresti) 8017

a legjobb védőjátékos: Eduarda Amorim (Győri Audi ETO KC) 9936

a legjobb fiatal játékos: Háfra Noémi (FTC-Rail Cargo Hungaria) 6706

a legjobb vezetőedző: Emmanuel Mayonnade (Metz HB) 5816

