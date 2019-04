Kenderesi Tamás annak tudatában úszik, hogy Milák Kristóf jobb nála

Sokan úgy gondolják: Milák Kristóf egy "fekete pont" Kenderesi Tamás pályafutásában. Ezt bizony fel is kellett dolgozni neki - vallotta be Tari Imre, Kenderesi edzője az InfoRádióban.

"Úgy érzem, most jutott el arra a pontra, amikor felismerte, hogy jött egy jobb. Erre a következő évek során fel kell készülni, most tudta ezt magában rendezni Tamás" - mondta el Tari Imre, aki szerint ennek volt az eredménye, hogy egyéni csúcsot tudott úszni olimpiai bronzérmes tanítványa az országos bajnokságon, ahol, mint ismert, a riói olimpiai aranyérmet érő időnél is jobbat úszott Milák Kristóf.

Kenderesi Tamásnak annak idején azt is fel kellett dolgoznia, hogy ő volt a legjobb pillangós, de "erre jött egy még jobb".

"Ez egy állapot, amit fel kell ismerni, és a következő világversenyeken úgy odaállni, hogy le lehet győzni mindenkit, csak úgy kell ehhez felkészülni"

- mutatott utat.

A türelem kialakulásához persze meg kellett adni az időt az edző szerint, "vannak olyan szituációk, amikor versenyző és edző is úgy érzi, nagyon jó volt a felkészülés, mégsem úgy sül el a dolog, ahogy lehetséges lett volna; most már minden összejött" - nyugtázta a második helyet jelentő egyéni rekordot elégedetten Tari Imre.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás