Van valaki, aki jobb Kenderesinél, Csehnél és Miláknál is

Noha Szabó Szebasztián legyőzte Milák Kristófot és Cseh Lászlót 100 méter pillangón a debreceni úszó országos bajnokság szombati zárónapjának legnagyobb érdeklődéssel várt számában, mégis utóbbi kettő indulhat a nyári világbajnokságon. Telt ház előtt az 50 méteren is győztes Szabó elképesztő tempót diktált a táv első felében, így 25 méterrel a cél előtt egy testhossz előnye volt. Ezt ugyan csökkentette valamelyest Milák és Cseh, utolérni azonban nem tudta a szerb-magyar kettős állampolgár Szabót. Mivel utóbbi jelenleg nem versenyezhet magyar színekben, így Milák és Cseh indulhat a dél-koreai Kvangdzsuban.

A nők hasonló számában a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka diadalmaskodott Szilágyi Liliána előtt, de nem érte el a vb-induláshoz szükséges időt, így egyelőre mindketten csak B szinttel rendelkeznek.

A férfi 200 méteres és a női 1500 méteres gyorsúszás világszínvonalú versenyt hozott. Előbbiben Kozma Dominik mindössze 23 századdal maradt el két évvel ezelőtti országos csúcsától, így nemcsak a vb-, hanem az olimpiai szintidőt is teljesítette, akárcsak a mögötte második Milák Kristóf. A nők leghosszabb számában Késely Ajna és Kapás Boglárka az elejétől a végéig fej fej mellett tempózott, de folyamatosan a tavaly ifjúsági olimpiai bajnok úszott leheletnyivel előrébb. Előnyét a célig megtartotta, viszont hozzá hasonlóan Kapás is teljesítette az ötkarikás induláshoz szükséges időt.

Ahogy az előző három napra, úgy szombatra is jutott egy országos csúcs, melyet a csütörtöki 100 után 50 méter mellen is a szerb-magyar kettős állampolgárságú Szilágyi Csaba ért el: 26.83 másodperces ideje 22 századdal jobb az eddigi rekordjánál. A nőknél ugyanebben a számban a már korábban vb-szintidőt teljesített Sztankovics Anna csapott elsőként a célba. A másik szombati sprintszámban, 50 méter háton előbb Bohus Richárd nyert szoros küzdelemben Balog Gábor előtt, de utóbbi is örülhetett, mert teljesítette a vb-részvételhez szükséges időt. A nőknél Burián Katalin győzött.

A férfiak hosszú távú versenye ugyancsak kiélezett küzdelmet hozott: 800 méter gyorson Kalmár Ákos hat századdal bizonyult jobbnak az inkább nyíltvízi úszásban remeklő Rasovszky Kristófnál. Mindketten néhány századdal elmaradtak a vb-indulást garantáló szintidőtől.

Bajnokok

férfiak:

200 m gyors: Kozma Dominik (BVSC-Zugló) 1:45.77 perc

800 m gyors: Kalmár Ákos (Bajai Spartacus SC) 7:54.57 perc

50 m hát: Bohus Richárd (BVSC-Zugló) 24.99 mp

50 m mell: Szilágyi Csaba (Hódmezővásárhelyi SUVC) 26.83 mp - országos csúcs

100 m pillangó: Szabó Szebasztián (Győri Úszó SE) 51.34 mp

4x100 m vegyesváltó: BVSC-Zugló (Bohus Richárd, Takács Tamás, Cseh László, Németh Nándor) 3:38.51 perc

nők:

200 m gyors: Hosszú Katinka (Iron Swim Budapest) 1:57.78 perc

1500 m gyors: Késely Ajna (Kőbánya SC) 16:22.57 perc

50 m hát: Burián Katalin (BVSC-Zugló) 28.72 mp

50 m mell: Sztankovics Anna (Miskolci VSI) 31.47 mp

100 m pillangó: Hosszú Katinka (Iron Swim Budapest) 58.68 mp

4x100 m vegyesváltó: Győri Úszó SE (Dobos Dorottya, Sebestyén Dalma, Jakabos Zsuzsanna, Gyurinovics Fanni) 4:09.89 perc

Vb-keret

férfiak:

50 m gyors: Lobanovszkij Maxim, Németh Nándor

100 m gyors: Németh Nándor

200 m gyors: Kozma Dominik, Milák Kristóf

400 m gyors: Milák Kristóf

800 m gyors: Kalmár Ákos (B szint)

1500 m gyors: Kalmár Ákos, Gyurta Gergely

50 m hát: Bohus Richárd, Balog Gábor (Szentes Bence)

100 m hát: Bohus Richárd

200 m hát: Telegdy Ádám

50 m mell: mindkét hely kiadó

100 m mell: Horváth Dávid (B szint)

200 m mell: Horváth Dávid

50 m pillangó: Cseh László

100 m pillangó: Milák Kristóf, Cseh László

200 m pillangó: Milák Kristóf, Kenderesi Tamás (Biczó Bence, Cseh László)

200 m vegyes: Cseh László, Bernek Péter (Verrasztó Dávid)

400 m vegyes: Verrasztó Dávid, Bernek Péter (Gyurta Gergely, Holló Balázs)

Mindhárom váltót tervezi indítani a kapitány.

nők:

50 m gyors: mindkét hely kiadó

100 m gyors: mindkét hely kiadó

200 m gyors: Késely Ajna, Hosszú Katinka

400 m gyors: Késely Ajna, Kapás Boglárka (Hosszú Katinka)

800 m gyors: Késely Ajna, Kapás Boglárka (Hosszú Katinka)

1500 m gyors: Késely Ajna, Kapás Boglárka

50 m hát: mindkét hely kiadó

100 m hát: Hosszú Katinka, Burián Katalin

200 m hát: Hosszú Katinka, Burián Katalin (Ilyés Laura)

50 m mell: Sztankovics Anna

100 m mell: Sztankovics Anna (B szint)

200 m mell: Békési Eszter

50 m pillangó: mindkét hely kiadó

100 m pillangó: Szilágyi Liliána (B szint)

200 m pillangó: Kapás Boglárka, Szilágyi Liliána (Hosszú Katinka, Jakabos Zsuzsanna)

200 m vegyes: Hosszú Katinka, Jakabos Zsuzsanna (Sebestyén Dalma)

400 m vegyes: Hosszú Katinka, Jakabos Zsuzsanna (Kapás Boglárka, Késely Ajna)

A 4x200-as női gyorsváltót és a 4x100 méteres vegyesváltót, s mindkét vegyes vegyesváltót tervezi indítani a kapitány.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt