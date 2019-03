Barcelona és Bayern vagy Lyon és Liverpool?

A Barcelona nagy favorit a Lyon ellen. A katalánok majdnem hat éve nem kaptak ki BL-mérkőzésen a Camp Nouban, a Bayern München elleni 2013. májusi 0-3 óta 29 mérkőzésükből csak hármat nem nyertek meg. De ezekből az egyik éppen a legutolsó meccs volt, a Tottenham elleni 1-1. A katalánok 2016 áprilisa óta 13 BL-meccsen csupán négy gólt kaptak a Camp Nouban. A Lyon legnagyobb esélye a példa: szeptemberben nyerni tudott a Manchester City otthonában.

A franciák egyébként a legutóbbi öt idegenbeli BL-mérkőzésükön nem szenvedtek vereséget,

nem tudta őket legyőzni otthonában a Cityn kívül a Hoffenheim, a Sahtar, a Juventus és a Dinamo Zagreb sem.

Amilyen jó az OL idegenbeli mérlege, olyan rossz a Liverpoolé. A „vörösök" tavaly tavasszal előbb az FC Porto, majd a Manchester City ellen is nyertek idegenben a BL-ben, de azóta csak vereségeik vannak az Anfield Roadtól távol: kikaptak az AS Romától, a kijevi döntőben a Real Madridtól, valamint legyőzte őket tavaly ősszel a Napoli, a Paris SG és a Crvena zvezda is. Más kérdés, hogy ebből az öt csapatból már egyik sem lehet ott a mostani sorozat legjobb nyolc csapata között, a Liverpool ellenben igen.

Jürgen Klopp legénységének nem lesz könnyű dolga. Az edzőnek rossz a mérlege a Bayern München ellen, a Bayern pedig az utóbbi hetekben nagy formába lendült. Különösen félelmetes hazai pályán, 2014 óta az egyenes kieséses szakaszban csak a Real Madrid ellen nem tudott olyan eredményt elérni, ami most nem lenne elég a továbbjutáshoz. Igaz, a királyi klub ellen háromszor is elbukott.

A bajorok szempontjából a nagy kérdés: megtörik-e Robert Lewandowski rossz sorozata.

A lengyel csatár az elmúlt időszakban gól nélkül maradt az egyenes kieséses szakasz mérkőzésein. Amúgy meg: lehet, hogy Róbert nap lesz ma Münchenben. Hiszen a Bayern középcsatára Robert, az angoloké pedig Roberto. Firmino.

Mindkét mérkőzés 21 órakor kezdődik, a Bayern–Liverpol találkozót az M4, a Barcelona–Lyon találkozót a Spíler2 közvetíti.

Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell