20 pontos programmal békítenék össze Fucsovicsékat a szövetséggel

Korábbi sztárok és sikeres üzletemberek egy 20 pontos szakmai programot állítottak össze a magyar teniszsport békéje és fejlődése érdekében - írja a keddi Nemzeti Sport.

Ismert, fél éve robbant ki a konfliktus a jelen két éljátékosa, Fucsovics Márton és Babos Tímea, valamint a szövetség között, a jelenlegi szövetségi vezetéssel nem is akarnak semmiféle együttműködést, és nem is léptek pályára a válogatottban.

A szeptemberi, rendkívüli közgyűlésen aztán lemondott néhány elnökségi tag, de nem történt semmi. Azóta számos kiválóság hallatta a hangját, Fucsovics edzője, Sávolt Attila mellett Temesvári Andrea és Markovits László is felszólalt a szövetség működésével szemben, és NAV-nyomozás is indult a Magyar Tenisz Szövetségnél jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt.

A kormány közben egy WTA-tenisztorna hazahozataláról döntött, de ebben nem szövetségese a teniszszövetség.

A Nemzeti Sportnál most az a Hamar Gábor kért szót, aki a kritikusok összeállt csapatával egy 20 pontos programért felel, ez teremthetné újra a teniszsport hátterét, és aki az Európa-bajnok kalapácsvető Gécsek Tiborral megalapította a Budai Tenisz Centrumot - itt edz itthonlétekor Fucsovics és Babos is, de itt gyakorol még Balázs Attila és Arn Gréta is.

A csoportban lévő üzletemberek közül egykor többen is profi teniszezők voltak. A 20 pont pedig röviden a következő:

A jelenleg legmagasabban jegyzett két éljátékosunk (Babos Tímea és Fucsovics Márton) újra vállalná a válogatottbeli szereplést (Davis- és Fed-kupa), ami szavatolná a 2020-as tokiói részvételt. Az MTSZ új vezetősége átlátható rendszerben, előre lefektetett elvárások mentén, és konkrét időintervallumokkal kötne profi szerződést a világranglista-helyezéssel rendelkező felnőtt éljátékosokkal. A szövetség a pénzügyi támogatások mértékében nem tenne különbséget az alapján, hogy ki hol, hogyan készül. A Nemzeti Edzésközpont (NEK) teniszakadémiai funkciójának megszüntetése, ifiegyüttesek kapnák meg azt használatra, versenyek szervezésére. A nagy nemzetközi versenyek rendezésére alkalmas jövőbeni teniszközpont beruházása kapcsán a kormány első számú együttműködő partnere ismét az MTSZ lenne, nem a Vasas. Az MTSZ új vezetősége a szakmai bizottságok bevonásával egy új nevelési-ösztönző programot dolgozna ki, rendezett fizetések biztosításával. A nevelőműhelyek normatív támogatása, részletekkel. Megduplázott költségvetésű szakmai programok. U12-es versenyek nevezési díjának eltörlése - kompenzációval. Beszámolási kötelezettség az MTSZ részéről. Demokratikusabb közgyűlés. Szakmai bizottságok felállítása, arányos klubképviselettel, átlátható módon működtetve. Szakmai programok a vidéki teniszért. Új típusú edzőképzés. Teljes versenyrendszer-átalakítás. Új szakmai program a 10 éven aluliaknak. Amatőr, szenior, paratenisz felfuttatása. Bíróképzés bérháttér megalkotásával. Nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítése a szakmai fejlődés és a felkészülési feltételek javulása érdekében. Korábbi legendák bevonása a teniszéletbe.

Nyitókép: Pxhere