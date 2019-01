Kész helyzet állt elő a női és a férfi teniszválogatottnál

Első számú férfi és női teniszezőnk szombaton közös Facebook-bejegyzésben jelentette be, hogy szeptemberi közleményük kiváltó okai nem változtak: az akkor megfogalmazott álláspontjuk továbbra is érvényben van, tehát Babos Tímea a Fed Kupán, Fucsovics Márton pedig a Davis Kupán nem szerepel a válogatottban. Mindaddig nem adják a nevüket egyetlen, a hazai szövetséghez köthető eseményhez sem, ameddig a szervezet működésében jelentős változásokat nem tapasztalnak.

Juhász Gábor sportigazgató, egyben a szövetség Fed Kupa-csapatkapitánya elmondta, a csapatot Babos Tímea, Stollár Fanny, Bondár Anna, Gálfi Dalma és Jani Réka alkotja, a játékosok pedig egészségesek. Mint mondta, ő is értesült Babos Tímea Facebook-bejegyzéséről, de hivatalos értesítést ezidáig nem kapott.

"Fucsovicsék oldaláról jött egy egyértelmű, e-mailes válasz, Babos Tímeától nem. Elnök úrral folytatott üzenetváltást.

Én nem gondolnám, hogy annyi levél, üzenetváltás, beszélgetés után a mindenkori kapitánynak bármelyik sportágban is egy Facebook-bejegyzésből kellene tudomásul vennie egy sportoló rendelkezésre állását.

Nem tudom, hogy ez egyeztetve van-e Babos Tímeával, de feltételezem, hogy ekkora szarvashibát nem követnek el" - mondta el Juhász Gábor.

A Davis Kupa-csapatot irányító Köves Gábor arról beszélt, hogy Balázs Attila sérülése ellenére is rendelkezésre állhat, Valkusz Máténak azonban vírusos betegsége miatt le kellett mondania a szereplést. A csapatba Piros Zsombort, Borsos Gábort és Nagy Pétert is behívta. Fucsovics Márton a hétvégén jelezte a szakvezetőnek is, hogy nem vesz részt a tornán.

"Nagyon reménykedtem benne, hogy egy ilyen fontos mérkőzésen Marci is ott lesz, hiszen óriási lökést adhatott volna a fiatal játékosoknak, hogyha ott lett volna a csapattal és szerepelt volna."

Köves Gábor sajnálja, de még mindig csodálkozik Fucsovics Márton döntésén.

Australian Open Két éljátékosunk ez idő tájt az évnyitó Grand Slamen szerepel Ausztráliában. Babos Tímea - a világranglista 66. helyezettje - a harmadik fordulóban jár, Fucsovics Márton a 38. a férfiaknál, de ő már elvérzett ott Novak Djokoviccsal szemben.

Richter Attila, a szövetség főtitkára hangsúlyozta, hogy

a válogatottban való szereplésnek nem lehet semmi sem a feltétele.

Szerinte fontos szempont, hogy a lehető legerősebb válogatott álljon ki. Mint mondta, a szövetség 6-7 éve változatlan feltételeket kínál a játékosoknak. Babos Tímea és Fucsovics Márton felé pedig továbbra is nyitottak.

"A szövetségnél egészen az utolsó másodpercig van lehetőség, nyitott karokkal várja bármelyik felkért játékos szereplését. Attól még, mert Márton írt egy Facebook-bejegyzést, illetve egy levelet a sportigazgató úrnak, hogy nem vesz részt;

ha meggondolja magát, vagy bármilyen módon elő lehet segíteni a megegyezést, akkor a szövetség ebben partner lesz"

- egyértelműsítette Richter.

Richter a nézetkülönbségről szólva annyit mondott csak: anyagi természetű.

A Davis Kupa-válogatott február elején Frankfurtba megy, hogy Németországgal mérkőzzön. A győztesre novemberben vár a 18 csapatos döntő. A Fed Kupában a magyarok az euro-afrikai zóna I-es csoportjában Angliában lépnek pályára, szintén februárban.

Nyitókép: MTI/EPA/Vu Hong