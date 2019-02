Nagy bejelentés az olimpiai bajnok Liu fivérekről

A Ferencvárosi Torna Club újjáalakította gyorskorcsolya szakosztályát és leigazolta a magyar váltóval olimpiai bajnok Liu fivéreket, valamint az amerikai születésű, de magyar színekben versenyző Krueger testvérpárt.

"A legjobbak a legjobb helyen. A Ferencváros meg tudja adni a további előrelépéshez szükséges feltételeket"

- mondta Nyíri Zoltán, a klub ügyvezető alelnöke. Hozzátette, az egyesület 1951-ben alakította meg ezt a szakosztályt, amely 1957-ben szűnt meg.

A sportvezető arról is bezsélt, hogy a sportolók és a szakmai stáb szerződése január 31-én lejárt az MTK-nál, a megegyezés pedig hamar megszületett a felek között. Kiemelte, az FTC-t csak úgy érdekelte az átigazolás, ha nemcsak az élsportolók, hanem az utánpótlás is átjön a zöld-fehérekhez, akikhez így hatvan gyerek is átigazolt.

Nyitókép: Vincent Jannink