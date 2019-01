Kubatov Gábor: nyáron elkezdődhet a Fradiváros építése

Izgalmas, nagy energiákat mozgósító lehetőségnek nevezte az InfoRádióban a Fradiváros felépítését a klub elnöke. Kubatov Gábor a beruházásról elmondta, az új sporttelep a Népligetben, az Építők pályájának a helyén áll majd. Ezen a sporttelepen, a világon egyedülálló módon lesz uszoda, jégpálya és kézilabdacsarnok is, a Fradi valamennyi, összesen 17 szakosztálya új otthont kap benne.

Az FTC régi sporttelepén kizárólag a labdarúgás marad. Zajlik az új beruházás előkészítése,

a Fradivárost három, három és fél éven belül szeretnék megépíteni

- tette hozzá Kubatov Gábor. Arra a kérdésre, hogy miből finanszírozzák a beruházást, a klubelnök azt mondta, állami beruházásról van szó, a pénz már a klub rendelkezésére áll, eddig az engedélyek beszerzése zajlott. Decemberben minden akadály elhárult, márciusban a klubelnök reményei szerint kiírják a közbeszerzést és a nyár végén talán elindulhat a beruházás.

A klubigazgató azt még nem tudta megmondani, hogy melyik lesz az első létesítmény, amit használatba lehet majd venni. Mint mondta, a területen van egy csarnok, amit az építkezés befejezéséig használhatnak, ebben a kézilabda, az ökölvívás, a birkózás és a vívás kap ideiglenes otthont, később pedig ezt az épületet elbontják.

Kubatov Gábor arról is beszélt, hogy

érdemes lenne az egész Népligetet rendbe tenni, mert most szinte vállalhatatlan a környék, "Budapest legnagyobb erdeje".

Mint mondta, arról is vannak tervek, hogy ne csak a sportnak, de a kultúrának és a gasztronómiának is otthont adjon a terület. Hozzátette, a Fradiváros beruházása a környéken már most hatalmas ingatlanfejlesztéseket indított el, ráadásul valószínűleg épül majd ott még egy sportcsarnok a 2022-es férfi kézilabda Európa-bajnokságra.

A Ferencvárosi Torna Club elnöke az Arénában megerősítette, a klub tárgyalt a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinkával arról, hogy a világklasszis esetleg a Ferencvároshoz igazol, de mint mondta az FTC klubképébe nem fért bele az úszónő.

"Katinka egy erős karakter. Tudja, hogy mit akar csinálni. De van, amihez a Fradi nem tud asszisztálni. Ennyi"

- mondta Kubatov Gábor, aki ugyanakkor hangsúlyozta, a már lezárult tárgyalások jó hangulatúak voltak, és a végén békében váltak el.

