Kubatov Gábor: a Fidesznek az online kampányt is meg kell nyernie

Az ellenzék hosszasan beszél demokráciáról, de a többségi akaratot nem fogadja el - mondta Kubatov Gábor az ellenzéki pártok decemberi obstrukciós kísérletéről, amellyel a túlóratörvény elfogadása ellen tiltakoztak a parlamentben.

A Fidesz pártigazgatója szerint több jelből is lehet arra következtetni, hogy a tüntetéssorozat az ellenzék választási kampányának a része,

például abból, hogy a szakszervezet azt mondta, májusig biztosan lesznek demonstrációk. Ha ez így van, akkor nyilvánvaló, hogy a választási kampányhoz fűződnek ezek az akciók - mondta a Fidesz pártigazgatója.

Kubatov Gábor abszurdnak nevezte, hogy az ellenzéki pártok a Jobbikkal is tárgyalnak a közös indulásról az európai parlamenti választásokon és az önkormányzati választásokon. Kubatov úgy fogalmazott,

különös fintora az életnek, hogy a magyar baloldal, ideértve a liberálisokat is, hajlandó egy olyan párttal szóba állni, illetve szövetséget kötni, amely parlamenti frakciójának most is van olyan tagja, aki nyíltan antiszemita.

Kubatov Gábor szerint Szávay István olyan mondatokat mondott, amelyek vállalhatatlanok, és ezeket a baloldal nem rója föl a Jobbiknak, Szávay István még mindig a Jobbik frakciójának a tagja.

Arra a kérdésre, hogy másként kell-e kampányolni három kétharmados győzelem után, a pártigazgató azt mondta, hogy a Fidesz tartja a legtöbb lakossági fórumot, és a kormánypárt továbbra is a választókkal való személyes kapcsolattartásra helyezi a hangsúlyt. Ugyanakkor

változnak a kampánytechnikák, amelyekhez alkalmazkodni kell éppen úgy, ahogyan az átalakuló médiafogyasztási szokásokhoz is

- tette hozzá a pártigazgató, és úgy látja, hogy az online tér szerepe radikálisan felértékelődött, ez a közösségi médiára is vonatkozik. Mint mondta, ezen az ellenzék is jól dolgozik, és ezt a Fidesznek is jól kell csinálnia, meg kell nyernie ott is a csatát.

Kubatov Gábor úgy látja, hogy a közösségi média hitelessége talán nem olyan nagy. Szerinte hiteles politizálás csak a szavazókkal való személyes kapcsolattartással, véleményük rendszeres megkérdezésével folytatható, ezt teszi a Fidesz is, és azt javasolja minden pártnak: keresse meg a választóit.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd