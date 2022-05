Kíváncsi a kormány, mit ajánl Brüsszel az orosz olaj helyett - a nap hírei

Magyarország csak akkor támogatja az orosz olaj uniós behozatali tilalmát, ha az Európai Bizottság az embargó miatt kialakuló olajhiányra is kínál megoldást - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Brüsszelben arról beszélt, hogy a Bizottság Oroszországgal szemben bevezetni tervezett hatodik szankciós javaslatcsomagjának elfogadása esetén lehetetlen lenne beszerezni a magyar gazdaság működtetéséhez szükséges kőolajmennyiséget. Közölte, a szankciók elfogadása esetén komoly infrastrukturális beruházásokra lenne szükség Magyarországon, illetve kezelni kellene az intézkedésnek az árak emelkedésére gyakorolt hatásait is.

Áprilisban 9,5 százalékkal nőttek az árak az előző év azonos hónapjához képest – ismertette a KSH. Leginkább az élelmiszerek és a tartós fogyasztási cikkek ára emelkedett. Az üzemanyagok ára 12,7 százalékkal emelkedett. Az éves maginfláció 10,3 százalékosra nőtt a márciusi 9,1 százalékról. Az elemzők 9 százalékos áprilisi inflációra számítottak a márciusi 8,5 százalék után.

Jelentősen nőtt a megtakarítással nem rendelkezők aránya. A BÁV Zálog áprilisi országos reprezentatív kutatása szerint a tartalékkal nem rendelkezdők aránya egy év alatt 9 százalékponttal emelkedett, és elérte a 40 százalékot. A legtöbb megkérdezett esetében a meglévő megtakarítások csupán néhány hónapra elegendőek. A válaszadók csaknem 70 százaléka úgy érzi, hogy az áremelkedések jelentősen rontják anyagi helyzetét, 10-ből 8 válaszadónál pedig a fizetés nem követi az infláció növekedési ütemét.

Magyarország is részesül abból a kétmilliárd euróból, amellyel az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank az orosz-ukrán háború következményeit mérsékelné a térségben – jelentette ki a pénzügyminiszter. Varga Mihály kulcsfontosságúnak nevezte, hogy a finanszírozási támogatás az energiabiztonságra is kiterjedjen. Hangsúlyozta: Magyarország történelmi adottságai miatt, és mint tengerparttal nem rendelkező ország, erősen ki van téve az orosz energia behozatalának. Az EBRD kétmilliárd eurós kerete az energiabiztonságon felül önkormányzatok és vállalkozások támogatására is fordítható.

Átvette köztársasági elnöki hivatalát Novák Katalin. Áder János leköszönő államfő a Sándor-palota bejáratánál fogadta az új köztársasági elnököt. Áder János és Novák Katalin együtt vonult be az államfői rezidenciába, majd együtt mentek be az elnöki irodába és léptek ki a Sándor-palota teraszára. Novák Katalint március 10-én választotta meg köztársasági elnöknek az Országgyűlés, ünnepélyes beiktatása szombaton lesz. Novák Katalin a hatodik köztársasági elnök a rendszerváltás óta.

Megkezdődött az 10. alaptörvény-módosítás vitája az Országgyűlésben. A kormány a szomszédban zajló háborúra vagy humanitárius vészhelyzetre hivatkozva is lehetővé tenné veszélyhelyzet és rendkívüli jogrend kihirdetését. Varga Judit igazságügyi miniszter szerint az orosz-ukrán háborúból fakadó negatív hatások kivédéséhez biztosítaná a hatékony válaszok kialakításának lehetőségét az alaptörvény újabb módosítása. A javaslatot egyik ellenzéki párt sem támogatja.

Halálos áldozata is van az Odessza elleni újabb támadásnak, 5-en megsebesültek - közölte az ukrán hadsereg déli műveleti parancsnoksága. A bejelentés szerint 7 rakéta csapódott a város területére, ezek nyomán tűz ütött ki, az oltás még tart. Az orosz erők az elmúlt napokban Ukrajna délkeleti részén vonták össze csapataikat azért, hogy összeköttetést alakítsanak ki a Donyec-medence Moszkva-barát milíciák által ellenőrzött területei és az Oroszország által 2014-ben elcsatolt Krím félsziget között. A műveletek elérték az ukrán-román határtól 200 kilométerre fekvő Odesszát is. --- Az ukrán vezérkar emellett azt is közölte, hogy folytatódnak a harcok a Donyeck megyei Limanban és a luhanszki Szevero-donyeckben is.

Csehország szeretné, ha Magyarország felgyorsítaná az ukrajnai roma menekültek esetleges ukrán-magyar kettős állampolgárságának ellenőrzését. A ilyen státusú embereknek ugyanis nincs jogosultságuk a menekülteket megillető segélyekre Csehországban - közölte a cseh belügyminiszter. Vít Rakusan szerint a cseheknek gyakran több napig kell várniuk a magyar hatóságok válaszára, miközben nincs semmilyen lehetőségük az információk ellenőrzésére.

Befejeződött a Semmelweis Klinikák, a Corvin-negyed és a Kálvin tér metróállomások felújítása, ezért szombattól a Kálvin térig jár az M3-as metró a vonal déli szakaszán - közölte Karácsony Gergely a közösségi oldalán. Május 14-étől az utolsó szakaszához érkezik az M3-as metró felújítása: átépítik és akadálymentesítik a Nagyvárad tér, a Lehel tér és a Dózsa György út állomásokat, ezért megváltozik az eddig megszokott közlekedési rend. Május 16-tól hétköznap napközben Kőbánya-Kispest és a Kálvin tér, valamint a Göncz Árpád városközpont és Újpest-központ között járnak a szerelvények, amelyek azonban a Nagyvárad téren nem állnak meg.