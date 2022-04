A Jobbik járt jól Márki-Zay Péter elvonulásával - a nap hírei

Jobbikos politikus kapja Márki-Zay Péter mandátumát. A választásokon közösen indult hat ellenzéki párt által aláírt közlemény szerint konszenzusos döntés született a megüresedett listás mandátumok betöltéséről. Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt által fel nem vett listás mandátumot a jobbikos Végh Noémi kapja. Karácsony Gergely országgyűlési képviselői mandátumát a Párbeszéd Magyarországért politikusa Szabó Rebeka töltheti be. Dobrev Klára országgyűlési képviselői mandátumát pedig az LMP-s Bakos Bernadett kaphatja meg.

Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament megállapodott az online tér átláthatóságát célzó szabályozásról. A két uniós intézmény közölte, hogy a megállapodás a felhasználók számára biztonságosabb és nyitottabb digitális tér létrejöttét, a vállalatok számára egyenlő versenyfeltételeket biztosít. Az online platformoknak, köztük a közösségi médiának és a piactereknek szigorúbb elvárásoknak kell megfelelniük, illetve intézkedéseket kell hozniuk annak érdekében, hogy felszámolják az illegális tartalmak, áruk és szolgáltatások közzétételét, beleértve a félretájékoztatást is. A szabályozás az Európai Unió egészében, legkésőbb 2024. január 1-jétől lesz érvényes.

A Föld napja alkalmából a Twitter betiltotta az éghajlatváltozásról megtévesztően kommunikáló hirdetéseket. A mikroblog-szolgáltató pénteken jelentette be: azért döntött a tilalom bevezetése mellett, mert felismerte, hogy a klímaváltozással kapcsolatos hamis információk terjesztése alááshatja a környezetvédelmi erőfeszítéseket. Ezentúl nem engedik megjelenni azokat a hirdetményeket sem, amelyek szembemennek a tudományos konszenzussal. Arról, hogy ez pontosan mely tartalmat érint majd, a cég az ENSZ klímaszakértőinek adatai alapján fog dönteni.

Elrendelte a korábbi szlovák belügyminiszter előzetes letartóztatását a bazini speciális büntetőbíróság - közölte a törvényszék szóvivője. Robert Kalinákot hivatali visszaéléssel, bűnszervezet létrehozásával és támogatásával valamint kereskedelmi, bank-, postai, távközlési és adótitok veszélyeztetésének ismételt elkövetésével gyanúsította meg a rendőrség. Az ügyészség azért kezdeményezte az előzetes letartóztatását, mert a vádhatóság szerint félő, hogy szabadlábon befolyásolná a tanúkat, szakértőket vagy más módon akadályozná az igazságszolgáltatást. Az ügyben szintén érintett Robert Fico korábbi miniszterelnök, aki jelenleg parlamenti képviselő, ezért az ügyészség mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte. Tibor Gaspar volt rendőrfőkapitány ellen szintén eljárás folyik az ügyben.

Magyarország figyelemmel követi a Szlovákiában jelenleg zajló szokatlan belpolitikai eseményeket - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter úgy fogalmazott: a hírek szerint az ellenzék vezetőjét börtönbe akarják küldeni, ezért most indokolt a szokásosnál is nagyobb és szorosabb figyelem.

A hagyományos Szent György-napi kihajtási ünnep keretében indították el a pusztai legelőkre az állatokat a Hortobágyon. Elsőként a rackanyájat hajtották át a Kilenclyukú hídon, de felsorakozott az érdeklődők előtt a lovas fogatok mellett a hatos szürkemarha- és a ritkaságszámba menő négyes bivalyfogat is. Medgyesi Gergely Árpád, a Hortobágyi Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója jelezte: bár hosszú ideje nem volt eső a pusztán, a hortobágyi legelők nagyon erősek tápanyagban, így megfelelő eledelhez jut minden állat a puszta különböző területein.

Ismét felütötte a fejét az ebola a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az afrikai ország Nemzeti Orvosbiológiai Kutatóintézete jelentette be, hogy új fertőzöttet találtak az ország északnyugati részén. A hírt az egészségügyi minisztérium is megerősítette. A Kongói DK-ban négy hónappal ezelőtt ért véget a legutóbbi ebolajárvány. A hatalmas kiterjedésű országban legutóbb 11 ember kapta el a kórt, közülük hatan bele is haltak a betegségbe. A 2018 és 2020 közötti ebolajárványban viszont 2300 ember halt meg. Az ebola vérzéses lázt okozó vírusfertőzés, és átlagosan a fertőzöttek mintegy fele hal bele a betegségbe.

Nem tervezett kitérő manővert kell végrehajtani a Nemzetközi Űrállomásnak, hogy kikerüljön egy közeledő kozmikus hulladékot. A Progressz teherűrhajó segítségével az állomást csaknem 2 kilométerrel magasabbra emelik. --- Az űrszemét egyre több gondot okoz a világűrben, a Nemzetközi Űrállomás rendszeresen kényszerül kitérő manőverekre annak érdekében, hogy elkerülje az ütközést a kozmikus hulladékokkal, amelyek becsapódás esetén akár tönkre is tehetik az objektumot.

A világbajnoki címvédő Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte meg a Formula-1-es Emilia Romagna Nagydíj sprintfutamát, ezzel megőrizte az első rajtkockát a vasárnapi versenyre. Verstappen a startjánál elveszítette ugyan a vezető pozíciót, de két körrel a leintés előtt vissza tudta előzni a vb-pontversenyben vezető Charles Leclerc-t, a Ferrari monacói pilótáját. Verstappen és Leclerc mögött a mexikói Sergio Pérez ért célba harmadikként a másik Red Bullal, míg a másik Ferrarit vezető spanyol Carlos Sainz Jr. a 10. pozícióból rajtolva egészen a negyedik helyig jött fel. A Emilia Romagna Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik.

Nyitókép: Facebook/Márki-Zay Péter