Brutálisan fertőz a koronavírus új mutációja, közös listán indul az ellenzék 2022-ben – a nap hírei

Egy nap alatt újabb 2967 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést Magyarországon. 185 többségében idős, krónikus beteg halt meg a szövődményekben. Összesen 7022 embert ápolnak kórházban, közülük 520-an vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma eléri csaknem a 198 ezret. A járvány kezdete óta már 303 ezren kapták el a vírust, a halálos áldozatok száma meghaladja a 8 ezret.

Ismét az év végi ünnepek előtti biztonságos bevásárlás fontosságára hívta fel a figyelmet az országos tisztifőorvos. Müller Cecília az M1-en hangsúlyozta: tudja, hogy az emberek elfáradtak a korlátozó intézkedések betartásában, de a karácsonyi időszakra jellemző, növekvő találkozásszám miatt mindenkinek még felelősségteljesebben kell viselkednie, ebből a szempontból sajnálatosnak tartja, hogy a nagy bevásárlóközpontok zsúfolásig tele vannak. Megerősítette: a karácsonyra vonatkozó speciális rendelkezésekről Orbán Viktor miniszterelnök ad majd tájékoztatást hétfőn.

Magyarország erős, a szerződéseket betartó nemzetállamokból álló szövetség tagja akar lenni – mondta a kormányfő egy német lapinterjúban. Orbán Viktor a Welt am Sonntag című lapnak a legutóbbi uniós csúcson a költségvetésről és a jogállamisági mechanizmusról kötött megállapodásról azt mondta: a jelenlegi megoldás, amely kettéválasztja a pénzügyi és jogállamisági kérdéseket, a józan ész diadala. Arra a felvetésre, hogy a jogállamisági mechanizmus az uniós tagság követelményei közé tartozó ügyekre, a hatalmi ágak szétválasztására és a bírák függetlenségére vonatkozna, kiemelte, hogy mindez része a magyar alaptörvénynek. Mint mondta: a valódi vita a családpolitikáról, a migrációs politikáról, kulturális kérdésekről szól.

Közös listán indul az ellenzék a 2022-es országgyűlési választáson. Erről az ellenzéki pártelnökök idei utolsó ülésén döntöttek. Az ellenzéki pártelnökök kijelölték az összefogás kereteit: mind a 106 körzetben közös jelöltekkel, közös miniszterelnök-jelölttel, közös programmal és immár közös listával indulnak. Egyben elfogadták a közös listaállítás feltételeit tartalmazó Korszakváltás Garanciái című dokumentumot is, amelyben kinyilvánítják: szövetségük célja megteremteni a független, élhető és büszke Magyarországot.

Az iparűzési adó megfelezéséről szóló döntés visszavonását követeli a kormánytól a Szabad Városok Szövetsége. A közleményt aláíró polgármesterek közös tiltakozásra hívták azokat az önkormányzatokat, amelyek meg akarják védeni a polgáraiknak nyújtott közszolgáltatásaikat és saját cselekvőképességüket. Hozzátették: a csatlakozó önkormányzatok tiltakozásuk jeléül, a közszolgáltatások védelmében december 23-án 19 órától egy estére lekapcsolják településeiken a díszkivilágításokat.

A védekezés összehangolását kéri az európai országoktól több száz tudós. A Lancet című orvosi folyóirat portálján és a kezdeményezés önálló honlapján hangsúlyozták, hogy nyitott határok mellett egyetlen ország sem tudja egyedül, önállóan alacsonyan tartani a fertőzöttek számát Európában, ezért elengedhetetlen, hogy a földrész országai együtt és közös célokat kijelölve küzdjenek a járvány ellen. A közép-európai térség számos országából, így például Lengyelországból, Horvátországból és Szlovéniából is támogatták tudósok az európai kormányokhoz intézett felhívást.

A járványhelyzet nehézségeivel szembeni lelki megújulást szorgalmazott Ferenc pápa advent negyedik vasárnapján. A katolikus egyházfő a Szent Péter téren tartott beszédében kijelentette, hogy a közeledő karácsony lehetőséget ad a belső megújulásra, az elfelejtett imához való visszatérésre, a megtérésre, az emberek közötti hit és a testvériség ismételt felfedezésére. Ez volt karácsony előtt az utolsó alkalom, hogy a hívők találkozhattak Ferenc pápával, hiszen a járványkorlátozások szigorítása miatt a pápa szenteste és december 25-én a Szent Péter-bazilikában lesz, ahova korlátozott számban mehetnek majd csak be a résztvevők.

A brit egészségügyi miniszter szerint még nem sikerült ellenőrzés alá vonni az eddigieknél sokkal fertőzőképesebb, nemrég azonosított új koronavírus-törzset, ezért volt szükség az azonnali szigorításokra Londonban és a környező angliai országrészekben. Matt Hancock a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorában elmondta: a friss kimutatások szerint Londonban a koronavírus-fertőződések 60 százalékát az új vírustörzs okozza.

Hollandia után Belgium és Ausztria is úgy döntött: nem enged be utasszállító repülőgépeket az Egyesült Királyságból. A németországi repülőterek nem fogadhatnak járatokat Nagy-Britanniából és Észak-Írországból Az indoklás szerint Délkelet-Angliában a koronavírusnak egy új, a korábbiaknál 70 százalékkal fertőzőbb törzse bukkant fel. Olaszország ugyanilyen tilalmat tervez. Hollandia legalább december 31-ig nem fogad repülőket brit területekről, Belgium egyelőre csupán hétfő éjfélig vezeti be a tilalmat, ugyanakkor leállította a vasúti forgalmat is brit viszonylatban.