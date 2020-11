Gulyás Gergely: szigorításokat rendel el a héten a kormány – a nap hírei

További szigorításokról dönthet a koronavírus-járvány miatt eheti, keddi és szerdai ülésén a kormány - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely az Inforádió Aréna című műsorában elmondta, hogy a várható döntések az emberek és az intézmények mindennapjait is érinthetik majd. Fontosnak nevezte ugyanakkor, hogy az iskolák továbbra is nyitva legyenek. Hozzátette, hogy az egyetemek maguk dönthetnek a távoktatás bevezetéséről. Gulyás Gergely elmondta, hogy a sportrendezvényeken a maszkviselés szabályait is tárgyalják. Szólt arról is, hogy a koronavírus elleni oltás nem lesz kötelező, de ingyenes lesz.

Minden koronavírus elleni tavaszi intézkedés ismételt bevezetésének lehetőségét mérlegeli a kormány - közölte az Idősek Tanácsának ülésén a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin szerint a kormány keddi és szerdai döntéseihez ki akarja kérni az idősek véleményét, hogy jól határozzon. Müller Cecília országos tisztifőorvos kiemelte, hogy a lakosság egyötöde 65 év feletti. Hozzátette: a cél, hogy még inkább együttműködővé tegyék a társadalmat.

Minden eddiginél több, 70 halálos áldozata van egy nap alatt a koronavírus-járványnak, 3581 embernél azonosították a kórokozót. 4417 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 313-an vannak lélegeztetőgépen. Az országos tisztifőorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján az Inforádió kérdésére elmondta, hogy a kórházi ellátásra szorulók 7 százaléka kerül lélegeztetőgépre, ugyanakkor akit már lélegeztetni kell, annak 50 százalékos esélye van a felépülésre. Elhangzott, hogy egy 28 éves fiatalember az elmúlt 24 óra legfiatalabb koronavírusos áldozata.

Koronavírusban halt meg a 28 éves Balogh Lajos józsefvárosi képviselő – közölte Facebook-oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely úgy fogalmazott a politikus minden erejével, küzdött a megkülönböztetés minden formája, a kirekesztés és a gyűlöletkeltés ellen, a cigány és nem cigány magyarok együttéléséért. Balogh Lajos a Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Szolidaritás jelöltjeként került a józsefvárosi képviselő-testületbe.

Ismét teljes létszámú lett az Országgyűlés, miután letette esküjét Koncz Zsófia, aki a Fidesz padsoraiban foglal helyet. A 30 éves képviselő október 11-én nyerte meg a borsodi időközi országgyűlési képviselő-választást a Fidesz-KDNP jelöltjeként. A képviselők döntöttek mentelmi kérdésben is: nem függesztették fel Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció politikusának mentelmi jogát egy magánvádas büntetőügyben.

A jegybankelnök szerint tavaly eredményesen, nyereségesen gazdálkodott az MNB. Az Országgyűlés gazdasági bizottsága elfogadta a nemzeti bank 2019-es üzleti jelentését. Matolcsy György éves meghallgatásán visszautasította, hogy a jegybank mozgástere szűkült volna, véleménye szerint az MNB hozzájárult a magyar gazdaság növekedéséhez. Úgy vélte: ahol nincs infláció, ott nincs megtakarítás, és nagy bajban van a befektetői közösség is.

Kampány indult a baromfi és a tojás fogyasztásának ösztönzése érdekében. Nagy István agrárminiszter a fogyasztás ösztönzéséhez elengedhetetlennek nevezte, hogy a megismertessék a fogyasztókat a jó minőségű, egészséges és kedvező áron elérhető magyar tojással és baromfihússal. Ezért a kampány során törekednek ezen áruk széles felhasználási lehetőségeinek bemutatására. A hazai hústermelés több mint felét a baromfiágazat adja.

Szlovákiában a hétvégén tesztelt emberek alig több mint 1 százaléka bizonyult koronavírus-fertőzöttnek. Az országos szűréseken 3 millió 630 ezer ember, az ország lakosságának kétharmada vett részt, 38.359 pozitív eredmény született. A szlovák külügyi államtitkár megerősítette, hogy Szlovákia határai továbbra is nyitva maradnak, de hétfőtől csak friss negatív koronavírusteszttel lehet belépni az országba.

Nagy-Britanniában napokon belül megkezdődhet a koronavírus-gyorstesztek tömeges alkalmazása – közölte a miniszterelnök. Boris Johnson az alsóházban kijelentette: Nagy-Britanniában több millió hazai gyártású, olcsó, megbízható és percek alatt eredményt mutató gyorsteszt alkalmazására lesz rövid időn belül lehetőség. Úgy vélte: reális esély van arra, hogy a jövő év első negyedére meglesz a koronavírus elleni oltóanyag is és a vírust le lehet küzdeni tavaszra.

Újra fogad látogatókat a perui Machu Picchu, amelyet csaknem nyolc hónappal ezelőtt zártak le a koronavírus-járvány miatt. A régészeti lelőhely napi látogatószámát 675 főre korlátozták, ami az eredeti kapacitás nagyjából 30 százaléka. Az egykori Inka Birodalom romvárosát 1983-ban nyilvánították világörökségi helyszínnek.