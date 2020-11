Gulyás Gergely: még a héten további szigorításokról dönt a kormány

További szigorításokról dönt a koronavírus-járvány miatt eheti ülésén a kormány – jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely az Inforádió Aréna című műsorában elmondta, hogy a várható döntések az emberek és az intézmények mindennapjait is érintik majd.

Fontosnak nevezte ugyanakkor, hogy az iskolák továbbra is nyitva legyenek. Hozzátette, hogy az egyetemek maguk dönthetnek a távoktatás bevezetéséről. Gulyás Gergely elmondta, hogy a sportrendezvényeken a maszkviselést szabályit is tárgyalják. Úgy fogalmazott, hogy ha tömeges a jogsértés, akkor be kell zárni a stadiont.

Nyitókép: MTI/Soós Lajos