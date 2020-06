Magyarországon 546-ra nőtt a fertőzés halálos áldozatainak a száma - Hírösszefoglaló

Újabb 18 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4008 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 1 idős, krónikus beteg. Ezzel 546-ra emelkedett az elhunytak száma, 2279-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1183 fő.

Három cégből kettő élt a társaságiadó-bevallás és befizetés halasztási lehetőségével - közölte az adóügyekért felelős államtitkár. Izer Norbert kiemelte: ötféle adót érint a fizetési halasztás lehetősége, amellyel elsősorban a kis- és középvállalkozások éltek. Számukra az új szabály az adminisztrációs könnyebbség mellett anyagi segítséget is jelent.

Ötpontos oktatási javaslatcsomagot mutatott be az MSZP. Hiller István, az országgyűlés szocialista alelnöke pedagógusnap alkalmából hangsúlyozta: pártja azt javasolja, hogy a kormány ne vezesse be az új nemzeti alaptantervet. Az MSZP minden diákot elérő laptopprogramot indítana, biztosítva a tudáshoz hozzáférés egyenlő esélyeit. Bevezetné a kilenc évfolyamos általános iskolai képzést, és azt is el akarja érni, hogy a kabinet vezesse vissza az idegennyelvi nulladik évfolyamot.

Méltó elismerést és béreket szeretne a pedagógusoknak és emberséges iskolákat a gyermekeknek a Párbeszéd. Barabás Richárd a párt szóvivője pedagógusnap alkalmából kiemelte: a Nemzeti alaptantervek és rosszul megírt törvényi szabályozások helyett olyan oktatási rendszerre van szükség, amelyben megfelelő elismerésben részesülnek a pedagógusok. A Párbeszéd szerint olyan iskolákra van szükség, amelyek a gyökerénél tudják kezelni azokat a társadalmi problémákat, amelyek iskolai erőszakhoz vezetnek.

Azonnali érdemi válságkezelést követel a kormánytól a Demokratikus Koalíció az élelmiszerárak növekedésére hivatkozva. Barkóczi Balázs, az ellenzéki párt szóvivője azt mondta: a Központi Statisztikai Hivatal adatai és egy áruházlánc árai alapján egy négytagú családnak a koronavírus-járvány idején 500 forinttal többet kell fizetnie egy vasárnapi ebédért, mint néhány hónapja. Úgy vélte: a hivatalosan közölt 8,7 százalékkal szemben 11 százalékos volt a drágulás az elmúlt három hónapban.

Országos konzultációt szervez az LMP a mindennapi életet meghatározó kérdésekről, az ország jövőjét befolyásoló zöld fordulatról. Kendernay János társelnök a témák között említette az épületenergetikai korszerűsítések ösztönzését, szélerőművek építését, és kifogásolta a paksi atomerőmű bővítését. Az LMP-s politikus szorgalmazta egy önálló klíma- és fenntarthatósági minisztérium létrehozását is.

Sikerült eladni a horvátországi krki cseppfolyósított földgáz-terminál kapacitásait, miután az MVM magyar állami energiacsoport helyi vállalata több mint 6 és fél milliárd köbméter gázmennyiségre tett ajánlatot. A terminál így biztosan megkezdheti működését 2021-től.

Washingtonban ezrek tüntettek a rendőri brutalitás elleni tiltakozáshullám kilencedik napján, amit George Floyd halála váltott ki az Egyesült Államokban. A főváros számos pontján tartottak rendezvényeket. Több aktivista a rendőrségi források megvonását követelte, azzal, hogy az így felszabadult pénzt a szükséget szenvedő közösségek támogatására kellene fordítani.

Világszerte csaknem 6 millió 900 ezer ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma megközelítette a 400 ezret, a gyógyultaké pedig 3 millió feletti. A betegség eddig az Egyesült Államokat sújtja a leginkább, ahol megközelíti a 2 milliót fertőzöttek száma, több mint 109 ezren haltak meg. Európában a legtöbben, 40.548-an Nagy- Britanniában haltak meg a betegségben.

A járványügyi intézkedések enyhítésével Európa szerte újra nyitnak a kulturális intézmények. A spanyol fővárosban három hónap után fogadott először látogatókat a Prado képtár, és Madrid másik két vezető múzeuma, a Reina Sofia és a Thyssen-Bornemisza is kinyitott a hétvégén. A francia főváros egyik legkeresettebb látványossága, a versailles-i kastély is megnyílt a közönség előtt.

Újraindulhatnak Hollywoodban a zenei, televíziós és filmes produkciók. A fertőzés kockázatának csökkentésére a színészeknek, stábtagoknak és minden dolgozónak be kell tartani az előírt biztonsági és egészségügyi protokollt. Az amerikai szórakoztatóipar csaknem három hónapja állt le a koronavírus-járvány miatt.