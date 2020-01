Irán elismerte, hogy hadserege lőtte le az ukrán utasszállító gépet - Hírösszefoglaló

Irán elismerte, hogy a hadsereg lőtte le az ukrán utasszállító gépet, de nem szándékosan. Az iráni állami tévében olvasták be a hadsereg közleményét. Eszerint a katasztrófát emberi hiba idézte elő. A gépen 167 utas és a kilenc fős ukrán személyzet volt. A legtöbben irániak, de az áldozatok közül 57 kanadai, a többiek svédek, afgánok, németek és brit állampolgárok voltak.

Az Északi Áramlat-2 gázvezeték építésének befejezése mellett érvelt a német kancellár. Angela Merkel az orosz elnökkel közösen tartott moszkvai sajtóértekezletén hangsúlyozta, hogy mindenki érdekelt a gázellátás diverzifikálásában. Vlagyimir Putyin elismerte, hogy a megvalósítás késik, de a vezetéket még idén vagy a jövő év első negyedében üzembe fogják helyezni.

Három év szünet után újjáalakult a helyi kormány Észak-Írországban, miután a fő protestáns és katolikus pártok elfogadták a brit és az ír kormány rendezési tervét. A törvényhozás épületében kinevezték miniszterelnöknek Arlene Fostert, a protestáns britpárti Demokratikus Unionista Párt vezetőjét és megválasztották a parlamenti tisztviselőket.

Kész engedni a vitatott nyugdíjreform tervezetéből a francia kormány. A kabinet visszavonná a legnagyobb tiltakozást kiváltó pontot, amely alapján 64 évre emelkedne a teljes jogosultság ideje 2027-től. A miniszterelnök ezt a szociális partnerekhez intézett levelében írta, miközben országszerte folytatódtak az utcai tiltakozások.

Több mint egymilliárd forint plusztámogatást biztosít a tokiói olimpiára való felkészülésre a kormány - közölte a sportért felelős államtitkár. Szabó Tünde kiemelte, hogy a magyar sportolók eddig 58 kvótát szereztek, de a létszámot a csapatsportágak is növelni is tudják. Az államtitkár kiemelte azt is, hogy több mint 100 millió forinttal nőtt a doppingellenes feladatokra fordítható összeg

Idén is folytatódik a Nemzeti Kastély-, és Várprogram. A 2016-ban kezdődött projektsorozatban 15 régi vár és 19 kastély újul meg.

Az MSZP szerint a társadalombiztosítási törvény közelmúltban végrehajtott módosítása miatt nagyságrendekkel emelkedhet azoknak a száma, akik az egészségügyi ellátás hiánya miatt meghalnak. Korózs Lajos az Országgyűlés népjóléti bizottságának szocialista elnöke hangsúlyozta, hogy a tb-törvény szigorításával 591 ezer ember marad egészségügyi ellátás nélkül.

Az LMP ismét kezdeményezi az Országgyűlésben a szociális és egészségügyi ágazatok bértábláinak egységesítését - mondta Ungár Péter parlamenti képviselő. Az ellenzéki politikus közölte, pártja azt is újra javasolja, hogy nyíljon lehetőség kollektív szerződést kötni a szociális szférában.

Tavaly rekordszámú, több mint 16 millió utas használta a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret. A Budapest Airport közleménye szerint majdnem 9 százalékkal nőtt az utasforgalom az előző évvel összehasonlítva; az elmúlt 5 évben 64 százalékos volt a növekedés, így a budapesti repülőtér Kelet-Közép-Európa egyik leggyorsabban fejlődő légikikötője.