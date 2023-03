Megrendítő hírről számolt be a Kossuth-díjas színész

A Halhatatlanok Társulatának tagjai közé választották Reviczky Gábor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészt, amit megtiszteltetésként élt meg, ezt azonban beárnyékolja, hogy hónapok óta komoly harcot vív a rákkal. A színész a Blikknek elmondta, prosztatarákkal küzd, aminek egy agresszív fajtája támadta meg a szervezetét, ám úgy tűnik, sikerült időben elvégezni a műtétet.

Azt is elárulta, hogy noha erősen javasolt, nem járt szűrővizsgálatra, most azt üzente, hogy a negyven fölötti férfiak mindenképp keressék fel az orvost, mert nála is évek óta jelen lehetett már a betegség, tünetmentesen.

A színész decemberben kezdett gyanakodni arra, hogy valami nincs rendben. "Egy jótékonysági vadászaton vettem részt még tavaly decemberben, itt feltűnt a nagyon gyakori vizelési inger, ami annyira gyakori volt, hogy hazafelé minden pihenőnél és benzinkútnál meg kellett állnom" – mondta, és hozzátette, azonnal orvoshoz fordult, ahol kiderült, a prosztatarák egyik agresszív fajtája támadta meg. Azonnal megoperálták, és a műtétet követő CT- és MRI-vizsgálatok szerint nincs áttét a szervezetében.

Most a speciális PET CT-re vár, ami után eldől, milyen utókezelésre számíthat. "Sugár- vagy kemoterápia jöhet szóba, ám mivel itthon nincs még célzott kemoterápia, a kemót vissza fogom utasítani. Sajnos, a nem célzott kezelés az egész szervezetet érinti, remélem, erre nem lesz szükségem, elég lesz a sugárkezelés" – jelentette ki.

Reviczky Gábor optimista, azt vallja, a siker érdekében csakis pozitívan lehet hozzáállni egy ilyen küzdelemhez.

Nyitókép: MTI/Cseke Csilla