Meg kell ismerniük Szabó Győző függőségének történetét a fiataloknak a színész szerint

A Valami Amerika című film forgatásának kezdete előtt, 2000-ben vonult be elvonókúrára és azt követően rehabilitációra Szabó Győző drogfüggősége miatt: ez követelménye volt elmondása szerint annak, hogy szerepelhessen a filmben.

"Ha valaki le akar jönni drogról és nincsen motivációja, az nagyon nehéz. A Valami Amerika előtt nagyon sok filmet forgattam ilyen vagy olyan állapotban: a szert, amit én használtam, nem igazán lehet tetten érni. Alattomos ilyen értelemben: aki nem tudja, mire kell figyelni, nem is veszi észre a használón. Ez így is történt, nem tudott róla a környezetem: a volt feleségemen és a cuccos haverjaimon kívül senki nem tudta, mit csinálok. Ezután eltelt tizenegy év, elég távol kerültem ettől, a helyzetek messzinek tűntek, de mégis úgy éreztem, ki kell írjam magamból, hiszen ez egy terápiás tevékenység is, ahogy Csernus Imrétől megtanultam" – mondja.

Félt az ürességtől

Először arra gondolt, majd egy újságíróval közösen írja meg történetét, amelyhez a kiadóba beküldött egy rövidebb, általa írt szöveget. Azt elolvasva azonban

arra kérték, ő írja meg a teljes sztorit

is, mivel olvasmányos, jó és magával ragadó a stílusa. Először fiktív történetként akarta kiadni sajátját, de Csernus Imre hatására vállalta, hogy sajátjaként tegye közzé azt. A Toxikoma könyv formájában 2013-ban jelent meg, most pedig elkészült a belőle forgatott film is.

Drogfüggőségével kapcsolatosan elmondta: félt attól, hogy ha nem hagy fel a drogfogyasztással, baj lesz, a leszokás miatt nem aggódott csak amiatt, hogy utána halálra fogja unni magát. Szelim pasa és Kolonits Klára (j) Konstanze szerepében Wolfgang Amadeus Mozart Szöktetés a szerájból című vígoperájának próbáján a Győri Nemzeti Színházban 2020. január 29-én. Az előadást február 1-jén mutatják be Juronics Tamás rendezésében. MTI/Krizsán Csaba

"Mindenkinek van valami függősége, hobbija. Előttem üres világkép állt: mi lesz, hogy telik majd egy napom? De aztán elkezdett megtelítődni minden, az énem átzsilipelődött ebbe a normál világba. Ha nekem nem lett volna ez a forgatás, a mozi, az a robbanásszerű siker, másként is történhetett volna" – mondja a színész, aki ekkora már több éve szeretett volna függőségétől megszabadulni. Mégsem volt teljesen felhőtlen a könyv megjelenése utáni időszak: elmondása szerint sok reklámszerződést bontottak fel vele például azért, mert a keresőben mint egykori heroinfüggő színészről lehetett cikkeket találni róla.

"Ez százból két százalék volt, a többi 98 dicséret volt, hogy ez kell, ez jó" – foglalta össze.

Egy pohár bor belefér

Arról, hogy a nagy siker nem jelentett-e neki kísértés a drogfogyasztáshoz való visszatérésre, a színész azt mondja:

ő maradt nyírbátori gyerek, tudja, hol van a helye az életben, a siker sem szédítette meg,

és túl is volt már annak élményén, amikor a film kijött, ezért nem gondolta veszélyesnek szerhasználat szempontjából, hogy elvonókúrája után robbant be a film.

"Nem mondom, hogy nem iszom meg egy-egy pohár bort esténként vagy előadások után, egyszerűen csak azért, mert jólesik" – tette hozzá. Szabó Győző Nick szerepében Woody Allen Lövések a Broadwayn című komédiájának próbáján a Thália Színházban 2021. szeptember 8-án. A darab magyarországi ősbemutatója 2021. szeptember 12-én lesz Béres Attila rendezésében. MTI/Szigetváry Zsolt

Szabó Győző kérdésünkre arról is beszélt, hogy úgy érzi, figyelnek rá odafönt: az ajurvédikus tanok és a buddhizmus állnak a legközelebb hozzá, de Isten létezésében is hisz, és előfordult már vele, hogy egyes helyzetekben kifejezetten azt érezte, valamiféle fenti erő segítette.

"Szerintem ezeket én is generálom, valamiféle gyújtópontja vagyok az egésznek" – tette hozzá.

A fiataloknak is fontos lenne olvasnia

A Toxikoma film és könyv sikerének kapcsán a színész arról beszélt: nagyon jó érzés neki, amikor azt olvassa vagy hallja, hogy ezt minden szülőnek, gyereknek, tanárnak el kellene olvasnia vagy látnia kéne. A filmet háromszor annyian látták, mint ahány példány elkelt a könyvből, ami fontos szerinte, és az is lényeges, hogy a 18 év alattiak is megismerjék az ő sztoriját, hiszen

a dizájnerdrogok kapcsán már 14 év alatt is probléma lehet a drogfogyasztás.

Mindezen túl egy középiskolában érettségi tétel is lett könyve, amit megtisztelőnek nevez, a film életét pedig elképesztőnek nevezi. A történet még minden nem ért véget: jelenleg a BRFK-val is dolgozik már egy projekten, valamint rengeteg iskola is keresi, hogy elmenjen hozzájuk beszélgetni.

Sajátjának érzi a film sikerét

A filmben Szabó Győző ugyan nem játszik, de minden abban megjelenő és azon dolgozó filmessel együtt sajátjának érzi a sikert.

"Molnár Áronnak biztos újabb állomás lesz a film a karrierjében, a tehetség megtalálja útját. Nincs gyenge láncszem a filmben, itt mindenki egy szinten pörgött, ez fontos és izgalmas volt. Benne vagyok én így is, pont elég, hogy van rólam egy film, megnéztem, tök jó. Ha szereplőként is benne lettem volna, elvittem volna bulvárirányba" – mondta, hozzátéve, hogy

nem hitt volna korábban ezekben a sikerekben.

Tény ugyanakkor, hogy ennyire ismert magyar ember nem írt még ilyen típusú könyvet: ez biztosan segített.

Most minden szerepét élvezi

A színész egyaránt élvezi a színházi szerepeket, melyekből évi kettőt vállal már, de a sorozatokat és a filmforgatást is. Az nem zavarja, hogy filmekben kevésbé komoly szerepeket kap, hiszen a színpadon megkapja ezeket is. Ha úgy érzi majd, hogy már nincs szükség rá, szívesen elmegy pincérnek is akár, de addig akár bárányjelmezben is végigjátszik egy gyerekmusicalt.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt