Az ukránok már be is vetették a legújabb amerikai rakétáikat - videó

Kijevi jelentések szerint legalább 100 orosz katona vesztette életét, amikor Luhanszk régióban rakétacsapás érte az egyik kiképző központot. Az X-en közzétett fényképek alapján a kazettás robbanófejjel felszerelt rakéták komoly veszteségeket okoztak az orosz hadsereg fegyverzetében is.

The Ukrainian media have published a powerful strike by missiles with cluster warheads on the training ground of the occupiers in the village of Kuban in Luhansk Region.



It is claimed that the occupiers have lost more than 100 personnel. Enemy equipment was also damaged. pic.twitter.com/kjnegikNHC