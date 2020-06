Különleges színházi tévéfilmek készülnek a járvány utáni újraindulásért

Két célja is van a Nemzeti Filmintézet színházak és filmesek összefogását segítő, tévéfilmek készítésére kiírt pályázatának – mondta az InfoRádiónak Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Az egyik, hogy a rendkívüli együttműködésből izgalmas és újszerű művek szülessenek, a másik, hogy

mielőbb munkát biztosítson a színházi és filmes alkotóknak és szakembereknek,

és hathatósan élénkítse a kulturális szektor újraindulását a Covid-helyzet után" – hangsúlyozta a kormánybiztos. Szavai szerint az is a pályázat célja, hogy a színházak megmutassák magukat, alkotóközösségüket, gondolataikat, érzéseiket, vagy akár a környezetüket is, hiszen nemcsak budapesti, hanem vidéki és határontúli színházak is partnerek lehetnek a pályázatra szánt új produkciók létrehozásában.

Nem titkolt szándék, hogy a színházak ne csak a színészekkel vegyenek részt a projektekben, hanem a díszlet- és jelmeztervezőikkel, dramaturgjaikkal is. "Tehát a színházi közösség kap egy lehetőséget, mert így más műfajban is megmutathatja magát, felfedezhetünk új tehetségeket, színészeket, írókat, rendezőket" – foglalta össze Káel Csaba.

"Az új pályázat kiírására a Nemzeti Kulturális Tanács által kidolgozott mentőcsomag ad lehetőséget" – tette hozzá Káel Csaba. Elmondta:

a mentőcsomagból egymilliárd forintot szánnak erre a célra – ami lényegében a kormánytámogatás – és ezt az NFI 300 millió forintnyi saját forrással egészíti ki.

A pályázatra június közepétől lehet jelentkezni olyan filmtervekkel, amelyeket kifejezetten a színpadon kívül forgatnának. Színházi előadások rögzítésére és közvetítésére nem nyújtható be pályázat, de repertoáron vagy műsoron lévő előadásokat át lehet dolgozni mozgóképre – mondta a filmügyi kormánybiztos. A színházak tévéfilmterveikkel a hazai filmgyártók közreműködésével június közepétől pályázhatnak; a részt vevő filmgyártók vállalják, hogy tevékenységüket nonprofit jelleggel végzik, és fiatal producereiknek adnak lehetőséget.

"Filmtervenként maximum 100 millió forint gyártási támogatás igényelhető a tervekhez. A pályázatokat az NFI Televíziós Döntőbizottsága bírálja el" – tette hozzá Káel Csaba.

Nyitókép: MTI/Vajda János