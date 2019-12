Erre a lélegzetelállító timelapse filmre érdemes volt 9 évet várni

Mészáros Dénes pécsi fotós lenyűgöző timelapse-kisfilmet készített, mely soha nem látott felvételeken keresztül mutatja be Pécs és környéke egy eddig szinte ismeretlen oldalát - olvasható a Pécsma.hu oldalon, amely exkluzív módon be is mutatja a filmet.

Most pedig az Infostart is:

Az 5 perces film elkészítése több mint 1000 munkaórába telt a készítőnek. A megfelelő masinára még nagymamájától is kölcsönkért Mészáros Dénes, aki extrém időjárási viszonyok között is dolgozott, hogy a végeredmény igazán különleges legyen.

Egy nagy kudarcáról is beszámolt a lapnak.

"Szerettem volna a Zengő kilátójából készíteni egy olyan képsorozatot, amikor csak a Tubes látszik ki a ködből, a köd pedig letompítja a környező települések fényeit. Így a csillagos eget és a Tejutat tudtam volna megörökíteni. Az egyik próbálkozásomkor felmentem a Zengőre, de a térdig érő hóban annyira kimerültem, hogy csak azt éreztem, hogyha nem fordulok vissza, akkor valami bajom lesz és ott maradok. Elmorzsoltam egy könnycseppet, tudomásul vettem, hogy nem fog összejönni és hazamentem."

A timelapse egy olyan fotózási technika, amelynek során a hosszú idő alatt, pár másodperces időközönként felvett képeket rövid időn belül, valós időben játsszák le. A nézőben ez az idő múlásának érzetét kelti, ezért nevezik "időfotózásának" is. Maga a név is ezt jelenti: az idő múlása.

Nyitókép: Mészáros Dénes