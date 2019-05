Törőcsik Mari nagy visszatérésre készül

Törőcsik Mari egészségi állapota évek óta ingadozik, de a Ripostnak adott interjú szerint most remek állapotban van, ebben jelentős szerepet játszik a tavaszi időjárás, a sok napsütés.

"Az utóbbi napokban tényleg nagyon rosszul éreztem magam, ahogy mindig, ha beborul, esik és hideg van. Nehezemre esett a beszéd és a levegővétel is. Mondanom sem kell, hogy a hangulatom sem volt éppen rózsás, de mára ez megváltozott. Amikor felébredtem és láttam, hogy süt a nap, máris jókedvem lett és nem is szédelgek. Szóval ma betartom az orvos utasítását és sétálni fogok a jó meleg napsütésben” - mondta Törőcsik Mari, és azt is elárulta, hogy szíve szerint elindulna Budapestre, hogy ellátogasson a Nemzeti Színházba, de orvosai egyelőre nem tanácsolják neki, hogy hosszabb utakra vállalkozzon.

„Jó lenne újra érezni a színházi légkört, de ezzel még egy ideig várnom kell. Mindent megteszek, hogy felerősödjek annyira, hogy elmehessek a Nemzetibe, ha csak néhány órára is” - mondta Törőcsik Mari. A Nemzet Színészére hamarosan újabb rutinvizsgálatok és kezelések várnak a szombathelyi Markusovszky Kórházban, ahová havonta kell befeküdnie néhány napra.

