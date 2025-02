Már a tévévitáról is vita van Németországban – mégis összecsap a nagy négyes

A hagyományok ellenére az előzmények nem mindennaposak. A szokásos vitát a két közszolgálati televízió, a ZDF és az ARD kezdeményezte, mégpedig a két legesélyesebbnek tartott kancellárjelölt, Friedrich Merz, a konzervatív CDU elnöke és a kancellári tisztségért újrainduló szociáldemokrata Olaf Scholz részvételével. A rendezők szándékát azonban sajátos módon a kereszténydemokrata politikus kifogásolta. Merz úgy érezte, hogy kettejük vitája a nézők számára túl unalmas lenne, ezért azt indítványozta, hogy az érdeklődés felcsigázása érdekében bővítsék ki a résztvevők körét. Javasolta, hogy ne ketten, hanem négyen vitázzanak, bevonva a Zöldek Pártjának kancellárjelöltjét, Robert Habecket és az AfD jelöltjét, a párt társelnökét, Alice Weidelt is. "Ebben az esetben valóban parázs vitára lehetne számítani" – indokolt a konzervatívok kancellárjelöltje.

A legfrissebb értesülések szerint Merz megerősítette, hogy Weidellel is kíván vitázni. "Határozott szándékom, hogy a televízióban közvetlen konfrontáció alakuljon ki köztem és Alice Weidel között.

Ezáltal ismét világossá válhat, hogy nincs semmi közös a CDU és az AfD között"

– idézte több hírportál is a konzervatív párt kancellárjelöltjét.

A rendkívüli patthelyzet nyomán az RTL kereskedelmi csatorna merészet lépett. Noha az indoklásban ez feketén-fehéren nem szerepelt, a televízió minden bizonnyal ráérzett arra, hogy a négy résztvevővel az érdeklődés minden bizonnyal rendkívüli lenne. Ezt a feltételezést alátámasztja az elmúlt napok szinte példa nélkülii parlamenti csatározása az illegális bevándorlás elleni harcról, ettől elválaszthatatlanul pedig a többiek által kiközösített, de töretetlen támogatottsággal rendelkező AfD-hez fűződő viszonyról.

A csatorna be is jelentette, hogy február 16-ra a Quadrellnek elkeresztelt műsorba meghívták Robert Habecket és Alice Weidelt is. Az egy héttel a választások előtt sorra kerülő vitát a tévé neves moderátorai, köztük Günther Jauch vezetik. A nem sokkal 20 óra után kezdődő "négyes" párbaja előtt külön vitát tart a fennmaradó három párt, a liberális FDP, a radikális baloldali BSW és a hagyományos baloldal, a Die Linke vezetője is.

A két közszolgálati csatorna ugyanakkor kitart az "unalmasnak" minősített vita mellett Friedrich Merz és Olaf Scholz között, amit február 9-én tartanak. A ZDF és az ARD eredeti terve az volt, hogy egy nappal később Habeck és Weidel részvételével külön vitát sugározzanak, ettől azonban azonban a zöldpárti kancellárjelölt elzárkózott.