Újabb áldozatai vannak a fekete-tengeri olajszennyezésnek - videó

A tengeri emlősök feltehetően olajszennyezés következtében múltak ki - közölte a TASZSZ orosz hírügynökséggel Pavel Harlamov, a szennyezés felszámolásával foglalkozó önkéntesek koordinátora. Január 3-án észleltek először olajszennyeződést a Krím félsziget délnyugati részén fekvő félmilliós Szevasztopol szövetségi szintű nagyváros, hadikikötő melletti öbölben, később a területen regionális rendkívüli állapotot hirdettek. A Krími Köztársaságban 2024. december 21. óta tapasztalnak olajszennyezést.

"Több elpusztult delfint fedeztek fel, a kiemelésükhöz szükséges munkálatok folyamatban vannak" - mondta a nyilatkozó. Hozzátette: Szevasztopolban az önkéntesek rendszeresen találnak a tengeren és a parton olajjal szennyezett, még élő madarakat is. Őket befogják és állatorvosokhoz szállítják.

Thirty-two dolphins died as a result of a fuel oil spill in the Black Sea.



The liquidation of the consequences of the man-made disaster continues. Special equipment removes contaminated sand from the beaches of Anapa and the Temryuk district of Krasnodar Krai, Russia https://t.co/eivmUdsMAW pic.twitter.com/cvPqsj8CVE