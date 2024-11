Szakértő: több napos bénultság és súlyos döntések után ébredezik a román közélet

Különböző szabálytalanságokra lett figyelmes a román alkotmánybíróság, olyan beadványok érkeztek, melyek szerint a kampánycsend időszakában is történtek kifejezetten aktív kampánycselekmények. Ez elsősorban a liberális Elena Lasconi pártja, illetve Marcel Ciolacu szociáldemokrata kormányfő részéről volt megfigyelhető az egyik beadvány szerint.

"Persze a beadványról tudni kell, hogy az egyik szélső-nacionalista kispárt elnöke terjesztette be, és egyéb szabálytalanságokat is felsoroltak. Úgy tűnik, hogy ezeket fogadta el az alkotmánybíróság, utasítva a központi választási hatóságot, hogy a lehető legrövidebb időn belül számolja újra az összes leadott szavazatot" – vázolta az InfoRádió megkeresésére Szilágyi Mátyás volt nagykövet, a Külügyi Intézet vezető kutatója.

Nagy kérdés, hogy ez mennyi idő alatt fog megtörténni, hiszen egy roppant nagy újraszámolási műveletről van szó. Az is néhány napba telik, amíg beérkezik az összes eredeti jegyzőkönyv az összes szavazókörből, és ennek persze a megfelelő protokolláris körülmények között kell megtörténnie, ellenőrzött módon kell kibontani a lepecsételt csomagokat, ahogy a voksok újraszámolását is megfelelő ellenőrzés, asszisztencia kíséretében kell végrehajtani. A szakértő szerint a jövő hétre is átnyúlik a folyamat, miközben december 8-án következik a második forduló.

Számolnak, egyes helyen már pénteken lehet eredmény Megkezdték a megyei és a bukaresti kerületi választási bizottságok a romániai elnökválasztás első fordulójában leadott 19,5 millió szavazat újraszámolását, amit az alkotmánybíróság rendelt el az egyik jelölt óvása alapján - közölte pénteken Toni Grebla, az állandó választási hatóság (AEP) elnöke. A tisztségviselő szerint a kisebb megyék már pénteken befejezhetik a műveletet, de a jelentős lakossággal rendelkező térségekben leadott, és főleg a külföldről érkező szavazatok újraszámolása késhet. Rámutatott: az AEP-nek nincs kompetenciája a kérdésben, az alkotmánybírósági döntésnek az elnökválasztásra létrehozott, a pártok képviselőivel kiegészített bírói testület, a központi választási bizottság (BEC) hivatott érvényt szerezni. Romániában az elnökválasztás november 24-i első fordulóját általános meglepetésre az antiszemita és magyarellenes egykori Vasgárdával nyíltan szimpatizáló, kampányát kizárólag a közösségi médiában folytató Calin Georgescu független jelölt nyerte meg a voksok csaknem 23 százalékával, mellette pedig – a miniszterelnököt 3 század százalékponttal megelőzve – Elena Lasconi, az ellenzéki Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) jelöltje került a második fordulóba, aki az első szavazatszámlálás szerint az érvényes voksok 19,17 százalékát szerezte meg.

Sokan bírálták az alkotmánybírósági döntést. Szilágyi Mátyás összegzése szerint az RMDSZ részről elhangzott, hogy ezzel ismét olajat öntöttek a tűzre abban az értelemben, hogy még élesebbé teszi a versenyt, és nagy valószínűséggel fokozza a választók szavazási aktivitását már a parlamenti választásokon is, amelyre most december 1-jén, vasárnap kerül sor.

De visszatérve az elnökválasztásra: a Legfőbb Védelmi Tanács is összeült, mert álláspontja szerint Calin Georgescu aránytalanul használhatta például az egyik közösségi platformot a kampányához, és sokan úgy ítélik meg, hogy ezáltal nyerte meg az első fordulót. Ezzel Szilágyi Mátyás is egyetért.

"A tanács ülésezésének az eredménye az volt, hogy egyrészt megállapították: a TikTok platform használatában komoly szabálytalanságok voltak. Tudni kell, hogy Romániában a választási videók mindegyikére hivatalosan kötelező az illető jelöltnek a kódját, illetve választási emblémáját feltenni. Ez Calin Georgescu esetében többnyire nem történt meg, így olyan videoklipek, politikai reklámok csúsztak át tömegével, amelyet a TikTok egyébként nem engedélyezne, míg más jelöltek kóddal és emblémával is ellátott, szabályos választási videóinak nagy részét kiszűrték. Emiatt teljesen igazságtalan verseny zajlott. Ráadásul ezeket a videoklipeket sok ezer példányban multiplikálta a rendszer és küldte szét folyamatosan, illetve a lájkolások is automatikusan történtek, ezáltal exponenciálisan emelkedett az ismertsége, sőt, a jelek szerint az elfogadottsága is ennek a korábban arctalannak, politikusként ismeretlennek tekinthető jelöltnek" – mutatott rá.

A másik megállapítása a Legfelsőbb Védelmi Tanácsnak az volt, hogy nagy valószínűséggel megtörtént egy külföldi hatalom beavatkozása a választási folyamatban, ugyancsak a TikTok segítségével. Mindezek miatt a tanács utasította az illetékes hatalmi szerveket, szolgálatokat és hatóságokat a problémák kivizsgálására, illetve a megfelelő intézkedések megtételére – folytatta Szilágyi Mátyás, hozzátéve: orosz befolyásolási kísérlet merült fel, a jelöltet egyébként is oroszbarátként, neonáci vasgárdistaként aposztrofálják Romániában korábbi kijelentései alapján.

"Ő az, aki NATO-ellenes, az EU előtti hajbókolást kifejezetten visszautasítja, Oroszországgal szeretne tárgyalni, mielőbbi békét kötni az orosz-ukrán háborúban, kifejezetten szuverenista álláspontra helyezkedik, és

úgy tűnik, hogy elég szoros kapcsolatai vannak, illetve különböző tanácsadóin keresztül elég szoros viszonyt ápolt mind az orosz elnök, mind pedig az amerikai elnök vagy elnökök bizonyos tanácsadói körének bizonyos tagjaival.

Erre a szerteágazó, magas szintű kapcsolatrendszerre csak az utóbbi napokban derült fény" – mondta a kutató az agronómus végzettségű, nemzetvédelmi egyetemet is végzett, korábban egy ENSZ-főigazgatóságot is vezető szakemberről.

Válaszul a történtekre a teljes "hagyományos" román politikai elit riadókészültségbe helyezkedett a több napos lebénultság és döbbentség állapota után. A román közvélemény egyelőre tanácstalan. Szilágyi Mátyás szerint egy olyan típusú politikai összefogás várható, amely az "européer", demokratikus jogállamiságot képviselő politikai irányok képviselőit fogja össze.

"Ennek az egyik jele egyébként az említett szavazat-újraszámlálási művelet, mivel ennek a közvetlen eshetősége vagy kimenetele megváltoztathatja az eddigi sorrendet az eddigi második és harmadik helyen végzett jelöltek között" – utalt arra, hogy Elena Lasconi csak minimális, egymillió hétszázezres nagyságrendű szavazatszám mellett két-háromezres különbséggel előzte meg Marcel Ciolacut, aki a jelen állás szerint nem jutna a második fordulóba.

Szilágyi Mátyás tehát azt várja, hogy az úgynevezett rendszerpártok összefognak az első helyen végzett szélső-nacionalista, szuverenista jelölt ellen.

Romániában az elnöknek egyébként alkotmányos szempontból "félelnöki, gyenge elnöki szerepe van", ami a szakértő szerint kicsit hasonlít a magyarországi berendezkedésre, de azzal a nagy különbséggel, hogy az elnöknek kifejezetten komoly jogosítványai vannak Romániában

a külpolitika,

az európai uniós kapcsolatok,

a honvédelem,

a nemzetbiztonság,

a közbiztonság, illetve

a különböző titkosszolgálatok

irányításában.

"Ezért az elnök mégiscsak egy igen fontos játékos a romániai politikai képben, van komoly beavatkozási lehetősége a politikai életben, a napi politikában is" – zárta gondolatait.