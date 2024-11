Hatan haltak meg pancsolt alkoholos italoktól - videó

A laoszi kormány szombaton elismerte, hogy tömeges mérgezésben életét vesztette hat külföldi turista, egyben ígéretet tett arra, hogy az elkövetőket bíróság elé állítják. Két dán, két ausztrál, egy amerikai és egy brit turista halt meg, akik Vang Viengben, egy laoszi turistavárosban metanollal felhigított alkoholt fogyasztottak.

A laoszi kormány szombati közleményében részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak és jelezte: vizsgálatokat folytat az incidens okainak feltárása és az elkövetők bíróság elé állítása érdekében. A laoszi rendőrség közlése szerint több embert őrizetbe vettek az esettel kapcsolatban, de más részletet nem közöltek.

