Már megindult a gratulációözön Donald Trump felé - íme néhány a fontosabbak közül

"Melegen gratulálok Donald Trumpnak. Az EU és az USA több mint szövetségesek. Összeköt bennünket a népeink közti együttműködés, amely több mint 800 millió embert egyesít. Dolgozzunk hát együtt az erős transzatlanti kapcsolatokért és erősítsük is meg azokat" - üzent Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke.

"Gratulálok Donald Trump megválasztott elnöknek a történelmi győzelméhez. Alig várom, hogy Önnel dolgozhassak a következő években" - Keir Starmer brit miniszterelnök.

Congratulations President-elect @realDonaldTrump on your historic election victory.



I look forward to working with you in the years ahead. pic.twitter.com/QYHLd4k4EG — Keir Starmer (@Keir_Starmer) November 6, 2024

"A legnagyobb visszatérés az USA politika történetében! Gratulálok Donald Trump elnök úrnak óriási győzelméhez" - írta a közösségi médiában Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök szerint erre a győzelemre várt a világ.

The biggest comeback in US political history! Congratulations to President @realDonaldTrump on his enormous win. A much needed victory for the World! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 6, 2024

"Gratulálok Donald Trump elnök úrnak. Kész vagyok folytatni Önnel a közös munkát, úgy ahogy azt négy évvel ezelőtt tettük" - írta Emmanuel Macron . A francia államfő még hozzá tette: "Az Ön és az én meggyőződésemmel. Tisztelettel és ambícióval a békéért, valamint a jólétért."

Félicitations Président Donald Trump. Prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant quatre années. Avec vos convictions et avec les miennes. Avec respect et ambition. Pour plus de paix et de prospérité. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 6, 2024

"A magam és kormányom nevében, legőszintébb elismerésemet fejezem ki az Egyesült Államok megválasztott elnökének, Donald Trumpnak." E szavakkal gratulált az új amerikai elnöknek olasz miniszterelnök. Giorgia Meloni egyúttal azt is hangoztatta, hogy az USA és Olaszország testvér nemzetek, akiket összeköt a megbonthatatlan szövetség, a közös értékek és a történelmi barátság.Olyan stratégiai kötelék ez - folytatta Giorgia Meloni -, amelyet meggyőződésem szerint tovább fogunk erősíteni".

Félicitations Président Donald Trump. Prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant quatre années. Avec vos convictions et avec les miennes. Avec respect et ambition. Pour plus de paix et de prospérité. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 6, 2024

"Gratulálok Donald Trumpnak választási sikeréhez. Az USA fontos stratégiai partnere Ausztriának" - hangoztatta üdvözletében az osztrák kancellár. Karl Nehammer egyúttal azt is közölte: kész együttműködni annak érdekében, hogy még mélyebbek és erősebbek legyenek a transzatlanti kapcsolatok, amelyek révén sikerrel nézhetnek szembe a globális kihívásokkal.

Ich gratuliere @realDonaldTrump zum Wahlerfolg. Die USA sind ein bedeutender strategischer Partner für Österreich. Wir freuen uns darauf, unsere transatlantischen Beziehungen gemeinsam weiter auszubauen und zu stärken, um den globalen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen. — Karl Nehammer (@karlnehammer) November 6, 2024

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is kifejezte jó kívánságait a megválasztott amerikai elnöknek. Az X-en kelt bejegyzésében felidézte a Donald Trumppal való szeptemberi találkozóját, amely szerinte nagyszerűen sikerült. Egyúttal méltatta, hogy az új amerikai elnök "erő mutatásával kíván békét teremteni és így közelít a globális gondokhoz is". Zelenszkij elnök reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Államokban továbbra is fennmarad az Ukrajnával kapcsolatos kétpárti támogatás.

Congratulations to @realDonaldTrump on his impressive election victory!



I recall our great meeting with President Trump back in September, when we discussed in detail the Ukraine-U.S. strategic partnership, the Victory Plan, and ways to put an end to Russian aggression against… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2024

A NATO főtitkára ugyancsak gratulált Donald Trumpnak. Mark Rutte azt hangoztatta: az új amerikai elnöknek kulcsszerepe lesz abban, hogy megőrizze az észak-atlanti szövetség erejét. A főtiták közölte: kész újból együtt dolgozni Donald Trumppal azért, hogy a NATO erejével békét teremhessenek.

I just congratulated @realDonaldTrump on his election as President of the United States. His leadership will again be key to keeping our Alliance strong. I look forward to working with him again to advance peace through strength through #NATO. — Mark Rutte (@SecGenNATO) November 6, 2024

Ugyancsak üdvözletét küldte az izraeli kormányfő is. Benjamin Netanjahu azt írta: "Gratulálok a történelem legnagyobb visszatéréséhez!" Szerinte ez a "hatalmas győzelem" tovább fogja erősíteni Izrael és az Egyesült Államok nagyszerű szövetségét.

Az indiai kormányfő is igen meleg szavakkal gratulált Donald Trump sikeréhez. Narendra Modi azt írta: "Szívből jövő jókívánságaimat küldöm barátomnak, Donald Trumpnak a történelmi jelentőségű választási győzelméhez." Azt is hangoztatta, hogy kész felújítani a kettejük korábbi, sikeres együttműködését, hogy tovább erősítsék India és az Egyesült Államok globális és stratégiai partnerségét.

A kínai elnök meglehetősen visszafogottan reagált Donald Trump győzelmére.

A kínai külügyi szóvivő közölte: bízik a két ország "békés egymás mellett élésében". Mao Ning egyúttal megerősítette, hogy Peking továbbra is a kölcsönös tisztelet alapján, a békés együttélésre, valamint a mindkét állam számára egyaránt előnyös együttműködésre fog törekedni.

Recep Tayyip Erdogan török elnök üdvözletében egyebek közt reményét fejezte ki, hogy erősödni fognak a kétoldalú kapcsolatok, amelyek különösen fontosak lehetnek a globális válságok megoldásakor. Külön kiemelte, hogy a két legnagyobb fegyveres konfliktus, a közel-keleti és az ukrajnai hamarosan befejeződhet. Erdogan úgy vélte: az eddigieknél nagyobb erőfeszítésekre lesz szükség egy igazságosabb világ megteremtése érdekében.