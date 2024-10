Izrael egy drónvideóval magyarázza, miért támadott meg ENSZ-bázisokat

A felvételen a Hezbollah egyik fegyverraktára, vagyis annak egy részlete látható. A felvételt készítő drón ezt követően a szomszédos UNIFIL-bázist veszi, amely mintegy 300 méterre található a rejtekhely bejáratától - írja a Portfolio. A lap megjegyzi, a felvételen egy pillanatra, nagyjából megegyező távolságra egy izraeli őrtorony is látszik.

Az IDF a posztban felteszi a kérdést: "Hogyan lehetséges, hogy a Hezbollah képes beágyazni a fegyvereit mindössze néhány méterre egy UNIFIL-állástól?" Ezzel arra is utalnak, hogy szerintük az ENSZ kereteiben működő UNIFIL kéksapkásai semmit sem tesznek a síita milícia megfékezése érdekében.

You might be asking yourself the same question we are: How come Hezbollah is able to embed their weapons just a few meters away from a UNIFIL post? pic.twitter.com/ZlcmW9P3sD