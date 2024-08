Elszabadult a pokol az angliai Sunderlandben – videók

Hétfőn 6 és 9 év közötti kislányokat késelt halálra egy támadó egy Taylor Swift-témájú tánc- és jógaprogramon. A késelésben további nyolc gyerek és a védelmükre kelő két felnőtt megsebesült. Öt gyerek továbbra is válságos állapotban van.

A közösségi oldalakon most közzétett felvételeken látható, hogy több száz ember tombolt Sunderland belvárosában, ahol rendőrökre támadtak, és legalább egy autót felgyújtottak. Northumbria rendőrsége arról számolt be, hogy „rendőreink továbbra is a folyamatban lévő összecsapásokkal foglalkoznak, és súlyos erőszakos cselekményeket tapasztaltak. Az általunk tapasztalt botrányok teljesen elfogadhatatlanok”.

Sunderland.. I must say I never thought white people would rise up like this.. I suppose when you’ve been oppressed for so long .. nothing matters anymore



Yvette Cooper belügyminiszter az X közösségi oldalon hangoztatta: a rendbontók „meg fogják fizetni az árát erőszakos és bűnözői viselkedésüknek”. „A rendőrség a kormány teljes támogatását élvezi, hogy a lehető legerélyesebben, a törvény teljes erejével lépjen fel” – közölte. Hozzátette: a zavargók „nem képviselik Nagy-Britanniát”.

A régió polgármestere, Kim McGuinness megdöbbenéssel reagált. Azt írta az X-en: „Ha a tragédiára adott válaszod az, hogy erőszakos cselekményekre használod fel, hogy másoknak kárt okoz, hogy megtámadod a rendőrséget és megrongálod más tulajdonát, akkor nem képviselsz mást, mint vandalizmust”.

A történtek után a rendőrség egy esetlegesen feszült hétvégére készül. Londonban a fővárosi rendőrség bejelentette: megnövelte erőinek létszámát, hogy megnyugtassa a lakosságot, miközben a fővárosban egy palesztinbarát felvonulást, valamint egy bevándorlásellenes tüntetést is terveznek.

Az észak-angliai Merseyside megye rendőrsége, amelynek mintegy ötven rendőre megsérült a keddi összecsapásokban az előző napi késeléses támadás miatt gyászoló északnyugat-angliai Southportban, szintén közölte, hogy készen áll az esetleges újabb összecsapásokra, és több rendőrt vezényelt Liverpool belvárosába.

Kétszáz-háromszáz ember – a rendőrség szerint a szélsőjobboldali, iszlámellenes Angol Védelmi Liga (EDL) támogatói – vett részt kedden a dulakodásban, amelynek hátterében a támadások elkövetőjének vallásáról, személyazonosságáról vagy származásáról az interneten megosztott pletykák és találgatások álltak.

A 17 éves gyanúsítottat, Axel Rudakubanát gyilkossággal és gyilkossági kísérlettel vádolták meg és őrizetbe vették.

A különböző rendőri erők több városban, köztük a közép-angliai Nottinghamben, az észak-angliai Rotherhamben, a walesi Cardiffban és az észak-írországi Belfastban is tüntetésekre számítanak.

A southporti összecsapások, ahol egy mecset volt a célpont, arra késztették a muzulmán imahelyek vezetőit, hogy fokozzák biztonsági intézkedéseiket. A fővárosban a rendőrség találkozott a muzulmán közösség vezetőivel, és több mecsetet is felkeresett, hogy „biztonsági tanácsokat adjon és meghallgassa félelmeiket” – derült ki egy hatósági közleményből.

Egy palesztinbarát felvonulást is terveznek Londonban, valamint a „Elég volt” mozgalom, a közösségi oldalakon megjelent bevándorlásellenes jelszóval egybekötött gyűlést szervez ennek a menetnek az útvonala közelében.

Szerdán több száz, brit zászlókat tartó és bevándorlásellenes jelszavakat kiabáló ember tüntetett feszült hangulatban a miniszterelnöki hivatal, a Downing Street előtt, ahol 111 embert őrizetbe vettek.

Csütörtökön Keir Starmer brit miniszterelnök kijelentette, hogy szilárdan kiáll a rendőrség mellett, miután egyre több erőszakos gyűlést rendeznek, amelyeket "egyértelműen" a "szélsőjobboldali gyűlölet" táplál.