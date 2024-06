Döbbenetes felvételek arról, amint repeszek zárporoznak egy fekete-tengeri orosz strand fürdőzőire - videó

Az orosz légvédelem egy kazettás robbanófejjel felszerelt, ATACMS rakétát lőtte Szevasztopol közelében. Ez a fegyver olyan harci részt hordozott, amely a becsapódáskor 950 darab, egyenként hat centi átmerőjű és fél kilós repesztöltetre esik szét, ezek pedig jókora területet képesek letarolni. A rakétát féltethetően a Krím-félsziget egyik fontos katonai reptere, a Belbek légibázis ellen lőhették ki az ukránok. Innen rendszeresen szállnak fel orosz harci gépek, hogy ukrán állásokat, vagy éppen városokat támadjanak.

A reptértől alig 5 kilométerre van egy szép strand is, ahol a remek nyári időben sokan napoztak fürödtek. A légvédelem által elfogott ukrán rakéta roncsai, illetve a robbanófej résztöltetei azonban éppen rájuk hullottak. Az orosz hatóságok szerint, a hét végén történt esetnek 4 halálos áldozata és 153 sebesültje van, bár erre a felvételből nem lehet következtetni.

Russian air defense reportedly shot down an ATACMS cluster munitions variant in occupied Sevastopol 2 days ago. The amount of submunitions hitting the water/beach and how they are dispersed (wider than usual) seems to confirm the missile was downed.



This beach is only 5km away… pic.twitter.com/Bf7dwFeqcj