Kilőtték az oroszok csúcs vadászgépét az ukránok

Az ukrán katonai hírszerzés közleménye szerint a gép az Asztraháni területen fekvő Ahtubinszk repülőterén parkolt, az ukrán-orosz frontvonaltól 589 kilométerre.

"A képeken látni lehet, amint június 7-én a Szu-57 érintetlenül állt, június 8-án viszont a robbanásban keletkezett kráterek és tűz okozta jellegzetes foltok láthatók" - közölte a HUR az üzenettel együtt feltett képekről.

⚡️ For the first time in history, a Russian Su-57 multirole fighter jet has been hit



It happened yesterday on the territory of the Akhtubinsk airfield in the Astrakhan region, located 589 kilometers from the front line.



The Su-57 is Russia's most advanced fighter jet, capable… pic.twitter.com/eCe0XngUfR