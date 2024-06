Ilyen még nem volt a történelemben: az ukránok megrongálták az oroszok legkorszerűbb vadászbombázóját

Az X-en publikáló Nexta műhold felvételt is közölt, amelyeken a támadás eredménye látható. Az orosz légierő legmodernebb és csak nemrég hadrendbe vadászbombázóját a fronttól majdnem 600 kilométerre lévő, Aktyubinszk repülőterén érte a támadás. A képeken több bombatölcsért és tűz nyomait is látni a Szu-57-es állóhelyén. Ezek alapján szinte biztos, hogy a gép komoly sérüléseket szenvedett.

A portál egy korábbi bejegyzésében arról számolt be, hogy meg nem erősített hírek szerint nem csak egy, hanem több Szu-57 is megsérülhetett. Arról nincs hír, hogy az ukránok mivel hajtották végra az akciót, de a korábbi támadások alapján szinte biztos, hogy nagy hatótávolságú drónokkal mérhettek csapást az orosz reptérre.

