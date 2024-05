Újfajta autós csalás terjed

Az Allianz biztosító brit részlege szerint 300 százalékkal nőtt három év alatt azon esetek száma, amikor valamilyen képszerkesztővel hamisítanak meg fotókat és nyújtanak be kártérítési igényt a képeken szereplő járműre - írja a HVG a The Guardian híradása nyomán. A biztosítók úgy vélik, ez a módszer lesz a következő nagy dobás, amivel a csalók próbálkoznak.

A biztosító egy példát is hozott, amelyen egy ezüstszínű Ford képét manipulálták és nyújtották be rá a kárigényt. A hamisított képeken egy törött lökhárítós autó látható, amihez csatoltak egy szintén hamis javítási számlát is, közel ezer font, nagyjából 450 ezer forintos értékben:

Car insurers in the United Kingdom are reporting an increase in the number of cases where photos are being manipulated by fraudsters.https://t.co/GQDV9tWmWy