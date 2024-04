Támadás érte Oroszország egyik fontos fegyvergyárát

A Kazányban működő, Gorbunov repülőgépgyár által épített és javított Tu-22M és Tu-160-as bombázógépek rendszeresen indítanak cirkáló rakétákat ukrajnai célpontok ellen - jelentette a kijevi RBC hírügynökség. A netes hírportál emlékeztetett rá, hogy a határtól mintegy 1000 km-re lévő Tartársztán egy másik hadiüzemét, a Jelabugában működő dróngyárat pár napja ugyancsak megtámadták az ukránok.

A mostani dróncsapás nyomán robbanásokat lehetett hallani a gyár területéről. A helyi sajtó beszámolója szerint megszólaltak a légoltalmi szirénák és a hatóságok megkezdték a gyár alkalmazottainak kimenekítését. Ezzel egyidőben a Roszaviacija, az orosz Közlekedési Minisztérium Szövetségi Légügyi Hivatala pedig azt jelentette, hogy a környező repülőtereket ideiglenes lezárták. Így, átmenetileg nem indított és nem fogadott gépeket a kazányi, a nyizsnyekamszki és a Nyizsnij Novgorod-i légikikötő.

