Drámaian nőhetett a fogyatékkal élő férfiak száma Oroszországban

Az X-en közzétett jelentés szerint 2022 és 2023 között több mint fél millióval emelkedett azoknak a középkorú férfiaknak a száma, akik valamilyen fogyatékkal élnek. Míg a háború kitörésekor 1,67 millió mozgássérült 31-59 éves férfi élt Oroszországban, addig egy évvel később már 2,177 milliónyian voltak.

A drámai emelkedés egyértelműen az ukrajnai hadjárat miatt következett be - állítják a brit szakértők. A harctéren széles körben alkalmazott tüzérség, a bombázások, valamint a nagy számú akna rengeteg súlyos sérülésért felelős.

Russian demographers claim the increase is most likely due to the growth in military casualties following the invasion.