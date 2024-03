Kétségbeesett küzdelem az ukrán tengeri drónok ellen, falkában támadtak a robotok

A Cezar Kunyikov partraszálló hajót február 14-én támadta meg egy csapat ukrán tengeri drón. A most közzétett felvételeken azt látni, ahogy a hajó legénysége minden rendelkezésére álló fegyverrel próbálja megállítani a robothajókat, de a sötét éjszaka vívott harcban alulmarad. Bár tíz drónból négyet sikerült kilőniük az ötödik azonban eltalálta a deszanthajó tatját és ezzel mozgásképtelenné is tette. Ezután a 6-os, 7-es, 8-as és 9-es drónok egymást követve, a hajó bal oldalán a közepénél és a tatnál támadtak. Az egyiknek sikerült jókora rést ütnie a hajótestbe, ahova aztán beszáguldott a 9. robot és az orosz hajó belsejében robbant.

Ez olyan sérüléssel járt, ami megpecsételte a sorsát. A legénység állítólag veszteség nélkül élte túl a több mint negyven percig tartó csatát, és mentőtutajokkal hagyta el a süllyedő hadihajót. Orosz közlés szerint valamennyi fegyverüket és az összes titkos iratot sikerült magukkal vinniük. A 10. drón az elsüllyedésig figyelte az eseményeket, majd rátámadt a Cezar Kunyikov kíséretében lévő vontatóhajóra, de úgy tudni, hogy az orosz tengerészek megsemmisítették.

Video of the Ukrainian MAGURA V5 naval kamikaze drones attack on Caesar Kunikov from the Russian point of view.



As well as the Russian claims regarding this attack:



"The crew repelled the naval kamikaze drone attack with all available forces and means, the battle lasted 20…

Egy másik videó is készült a Cezar Kunyikov elsüllyesztéséről. Ezt az egyik drón hőkamerája vette fel. Jól látszik a hajó oldalán tátongó hatalmas lyuk, amelyen keresztül aztán behatol az egyik robot. Az orosz tengerészek nyilván nem rendelkeztek éjjellátó készülékekkel, mert a felvételek alapján össze-vissza lövöldöznek. Az ukrán drónok kezelői viszont a robotok hőkameráinak segítségével pontosan láthatták, mi történik a tengeren.

Ez a videó is az X-en jelent meg, és a március 5-én Kercs közelében elsüllyedt Szergej Kotov őrhajó harcának egy részletét örökítette meg. A felvételt egy közelben lévő orosz hajó tengerésze készítette. Az éjszaka sötétjében csatázó őrhajó lövedékei a másik jármű közvetlen közelében csapódnak a vízbe. A személyzet kétségbeesetten próbálja megsemmisíteni a támadó tengeri robotokat, de nem jár sikerrel. A hajót több találat éri, majd elsüllyed.

Mindkét akciót az ukránok a Magura V5 típusú saját fejlesztésű tengeri drónjaikkal hajtották végre. Ezekkel a robotokkal már több orosz hajót is súlyosan megrongáltak vagy elsüllyesztettek. Most viszont közreadták a drón továbbfejlesztett változatáról, a Sea Baby-nek nevezett robothajóról készült videót.

Tests of the new version of the Ukrainian Sea Baby naval drone with a new hull design. As said new model can carry up to 10 centners of explosives over distances of up to 1000km. But the possibilities of using marine drones of this model will not be limited only to use in the…

A kísérő szöveg szerint ez már nemcsak öngyilkos támadásokra használható, hanem arra is, hogy part menti létesítményeket támadjon a fedélzetére szerelt fegyverekkel. Sőt még légvédelmi feladatokra is alkalmassá tehető. Egyelőre még csak a tengeri próbák zajlanak az akár 1000 kilométeres hatótávolságú, távolról irányítható vagy beprogramozva, önállóan is tevékenykedő járművel.