Újabb, jelentős veszteség érhette a fekete-tengeri orosz flottát

Az X-en publikált értesülés szerint a Cézár Kunyikov nevű partraszálló hajót a Szevasztopolhoz közeli, Koreiz település előtti vizeken érte találat. A Projekt 775 mintájú járművet az ukránok egy Magura V5 öngyilkos drónnal támadták meg.

Úgy tudni, hogy a hajó súlyos károkat szenvedett, de van olyan hír is, hogy a Cézár Kunyikov a támadás következtében felrobbant és elsüllyedt.

A Magura V5-ről korábban már az Infostarton is írtunk. Ez a teljesen urkán fejlesztésű, több célra is használható robothajó távirányítással, vagy előre beprogramozva, önállóan is képes csapást mérni.

Ezt a videót a drón saját kamerája készítette a támadásról:

⚡️Destruction of the ??Russian Large Landing Ship project. 775 "Cesar Kunikov" with the "??Magura V5" kamikaze surface drone. This is already the 3rd destroyed Large Landing Ship of this project, taking into account "Saratov" — 4 pic.twitter.com/JNaHvosLIV