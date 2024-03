Az Ukrainska Pravda kijevi újság angol nyelvű változata azt közölte, hogy egy tengeri drónokkal elsüllyesztették az orosz flotta Szergej Kotov őrhajóját. A támadást ukrán közlés szerint Magura V5 robothajókkal hajtották végre. Ezekkel már az orosz flotta több egységét sikerült súlyosan megrongálni, vagy elsüllyeszteni.

/7. The damage caused by the detonation of one of the Magura V5 is visible in the camera of the subsequent naval drone that carried out the attack. pic.twitter.com/NvYKKlloAu