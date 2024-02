Ez már biztosan fájhat az oroszoknak – kivételes hadihajó süllyedt el a Fekete-tengeren

Az orosz flottát ismét érzékeny veszteség érte: ukrán dróncsapás következtében elsüllyedt egy újabb deszanthajója. A Cezar Kunyikov partraszállást támogató hajót a Krím-félsziget déli részén, Szevasztopoltól nem messze, Alupka előtt érte a támadás. A Project 775 típusú (NATO-kód szerint Rapucha osztályú) hadihajó nem volt éppen fiatal. Még a múlt század nyolcvanas éveiben épült a lengyelországi Gdanskban, természetesen szovjet mérnökök tervei alapján. Nevét egy második világháborús szovjet katonáról kapta, aki a Krím-félszigetért vívott csatában halt hősi halált.

A 112 méter hosszú, 15 méter széles és több mint négyezer tonnás Cezar Kunyikov az orosz terminológia szerint "nagy deszant hajó" volt. 340 teljes felszerelésű katona mellett még vagy tíz tankot, vagy tizenkét lövészpáncélost vehetett egyszerre a fedélzetére. Az orr szétnyitható volt, ezen keresztül lehetett a raktérbe behajózni a nehézfegyverzetet. Különleges kialakítása pedig lehetővé tette, hogy a járműveket és a tengerészgyalogosokat a lehető legközelebb vigye a parthoz.

Egy orosz, Rapucha-osztályú deszanthajó partraszálló művelet közben. Forrás: Wikipédia

Ha szállítási feladatokra használták, 500 tonnát tudott elfuvarozni, akár 11 ezer kilométerre is. Ezen a videón az orosz haditengerészet egyik tisztje mutatja be a hajót. Mint látható, igazából csak védekezésre, főleg légelhárításra alkalmas fegyverekkel rendelkezett.

⚡️This is what the ??Russian Large Landing Ship "Caesar Kunikov" looked like pic.twitter.com/O3I1TsdZeS — ??Ukrainian Front (@front_ukrainian) February 14, 2024

A szovjet haditengerészet balti flottájában szolgált, és 2015-ben többször is megfordult Szíriában, ahova hadianyagot szállított. Ám nem sokkal az ukrajnai háború kitörése előtt a Fekete-tengerre vezényelték, és Szevasztopolban állomásozott több más, hasonló deszanthajóval együtt. Az orosz admiralitás terve az volt ezekkel a hajókkal, hogy a tenger felől fognak velük támadásokat indítani. Elsősorban Odesszát és a környékén található kikötőket akarták elfoglalni ilyen partraszálló hadműveletekkel, de a szárazföldön nem sikerült bekeríteni a várost, a Moszkva cirkáló elsüllyesztése után pedig az orosz haditengerészet lemondott a kétéltű manőverekről.

Több internetes forrás is arról számolt be, hogy a jókora deszanthajó elsüllyesztéséhez több drónt vetettek be az ukránok, amelyek falkában támadtak. A Magura 5V robot hajókról ebben a cikkünkben írtunk részletesebben.

Arról egyelőre nincs hír mi lett a hajó több mint nyolcvan fős legénységével.

Veni, vidi, vici.@DI_Ukraine released video of the successful strike on the russian landing ship Caesar Kunikov. pic.twitter.com/RPcpDi0Dck — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 14, 2024

Egy ideje már ezeket a deszanthajókat inkább hadianyag, főleg lőszer szállítására használják. Különősen Krím-félszigetre vezető híd elleni ukrán támadások miatt váltak fontossá. Ezért is lettek az ukránok első számú célpontjai, meg azért is, mert Kijev továbbra is tartott az Odessza elleni partraszállástól. Már nem sokkal a háború kitörése után, 2022 márciusában a Cezar Kunyikov és testvérhajója, a Novocserkaszk megrongálódott, amikor Bredjanszk kikötőjét támadás érte. Az akcióról készült videókon azt látni, hogy egy deszanthajó hatalmas lángokkal ég, miközben két másik, hasonló hajó elhagyja a helyszínt. A távozó hajók egyikének előfedélzetén ugyancsak lángok tombolnak.

? Russian Project 1171 Tapir BDK Saratov a landing ship, has been sunk, by an unknown incident.



It was Docked at the port of Berdiansk, which is in control of Russian forces. pic.twitter.com/5MtafQwQzt — OSINT Updates (@OsintUpdates) March 24, 2022

Az oroszok később azt közölték, hogy két, Rapucha osztályú hajójuk megrongálódott. Ugyanakkor azt állították, hogy egy harmadik deszanthajót, a Szaratovot, a saját legénysége süllyesztette el, nehogy felrobbanjon a raktérben lévő muníció. Később egy ukrán tábornok azt mondta, hogy egy Tocska-U típusú ballisztikus rakétával találták el a bredjanszki kikötőt.

Az ukránoknak eddig már legalább öt orosz partra szálló hajót sikerült elsüllyeszteniük vagy súlyosan megrongálniuk. Ezzel egyrészt egyre inkább ellehetetlenítik a kétéltű hadműveleteket, feltéve, hogy az oroszok egyáltalán még gondolkodnak ilyeneken. Másrészt a deszanthajók pusztításával komoly nehézségeket okoznak a Krímben állomásozó orosz haderő utánpótlásában is.

Ezen a képen az ukránok által eddig elpusztított orosz hadihajók listája látható:

BREAKING:



Ukrainian naval drones just sank the 112 meter long Russian Ropucha-class landing ship Caesar Kunikov (bottom left on this graphic) off the coast of Crimea.



The Russian Black Sea Fleet has been decimated by Ukraine. Very few large ships left, making logistics hard. pic.twitter.com/wIMVT1DQQl — Visegrád 24 (@visegrad24) February 14, 2024

Ahhoz képest, hogy az ukránoknak szinte nincs is hadihajójuk, igen figyelemre méltó eredményeket értek el drónokkal és cirkálórakétákkal.