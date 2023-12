Öngyilkos vasmadarakkal támadnak az ukránok

A Cobra nevű új robotrepülő különlegessége, hogy szegecselt acéllemezekből építik. A gyártás így sokkal egyszerűbb, gyorsabb és főleg olcsóbb, mintha azt kompozit műanyagokból készítenék. Az ára mindössze két ezer dollár darabonként és egy-egy drónt tíz ember, állítólag három óra alatt tud legyártani - írja a euromaidanpress.com.

A sajátos "vasmadarat" egy benzinmotorral hajtott légcsavar repíti, akár 300 kilométer távolságra is. A portál úgy tudja, hogy a Cobra szinte valamennyi alkatrésze Ukrajnában készül, ami egyrészt költséghatékonnyá teszi a gyártást, másrészt függetleníti a céget a külföldi beszállítóktól.

A Krivij Rih-ben (korábban Krivoj Rog) működő gyár mérnökei szerint a gépet 15 kg robbanóanyaggal, vagy ennek megfelelő súlyú harci résszel lehet felszerelni. Jelenleg a hadsereg teszteli az új öngyilkos drónt, amely teljesen önállóan repülve közelíti meg a célját és miután azonosította azt, rázuhanva megsemmisíti.

Ukrainian Media: "The Ukrainian Cobra attack drone began to be mass-produced.



The production time of one drone is 3 hours. The flight range is 300 km. Carrying capacity — 15 kg. The UAV was developed by engineers from Kryvyi Rih.



The drone has a body made of riveted steel. This… pic.twitter.com/d3MdZlQibZ