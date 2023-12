Retteghetnek az oroszok, itt az ukránok fura kamikaze drónja

Az X-en publikáló NOELREPORTS szerint az újfajta öngyilkos drónokat egy ukrán magánvállalat készíti és akár havonta százat is képes ezekből előállítani. A gyártó ugyanakkor azt közölte: szeretnék a termelést havi ötszáz darabra felfuttatni. Ha ezt sikerül megvalósítani, akkor az ukrán hadsereg jelentős stratégiai előnyre tehet szert.

