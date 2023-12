Gázában megkezdődött a Hamász kiöntése az alagutakból

Az gázai "ürgeöntés" első képei az X-en jelentek meg. Mint arról korábban az Infostart is beszámolt az alagutak elárasztása kétségtelenül hatékony lehet a terrorhálózat felszámolása érdekében, de súlyosan veszélyeztetheti Gáza édesvízellátását is.

Az izraeliek által használt szivattyúk óránként több ezer köbméter vizet képesek a Földközi-tengerből az alagutakba juttatni. A várakozások szerint az elárasztással néhány héten belül az alagutak teljesen megtelnek vízzel.

Incoming reports stating that this could be the first video showing Hamas terrorists being flushed out of the tunnels below Gaza by Israelis pumping sea water into the tunnels.



Can anyone confirm which language is being heard around 0:11 into the video? pic.twitter.com/Fk1e1AFyj4