Vészhelyzet és kitelepítés Izlandon, óvatosságra int a magyar külügy

Az utóbbi időszakban megnövekedett a földrengések száma a Reykjanes-félszigeten, ami újabb vulkánkitörést vetíthet előre - írja figyelmeztetésében a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli Szolgálata.

Azt írták: a helyi hatóságok polgári védelmi vészhelyzetet hirdettek és evakuálták Grindavík települést, mivel a közelben található Thorbjörn-hegy környékén jelentős a szeizmikus aktivitás. Arra figyelmeztetnek, hogy egy kitörés esetén a világhírű turistacélpont, a Blue Lagoon területe is érintett lehet.

A Konzuli Szolgálat óvatosságra inti a kint tartózkodókat, az utazni készülőknek pedig azt javasolja, fontolják meg, elindulnak-e.

Tegnap késő délután óta több mint 500 földrengés pattant ki Grindaviktól északkeletre, ebből 14 haladta meg a 4-es erősséget és volt egy 5.1-es rengés is. A földmozgások jelentős elmozdulásokat okoztak az utakon és károk keletkeztek épületekben - írta a Tűzhányó Blogon Harangi Szabolcs vulkanológus.

