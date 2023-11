Szakértő: néhány éven belül megindulhat Tajvan ellen a kínai agresszió, de nem lenne könnyű siker

"Tajvan és a körülötte lévő országok, Japán, Dél-Korea mind attól tartanak, hogy Kína néhány éven belül megtámadhatja a szigetet. Mivel ez alapvetően sértené az Egyesült Államok biztonságpolitikai érdekeit is, Washington már régóta határozottan támogatja Tajvant" – mondta Bartók András, és hozzátette, ez a mostani bejelentés is ennek a része, bár a korábbiaktól eltérően nem konkrét fegyvereket, hanem hitelkeretet ad most Washington Tajpejnek.

Ilyenre már volt példa korábban is, ami a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanársegédje szerint arra utal, hogy Tajvan most sem feltétlenül amerikai fegyvereket vásárolna a washingtoni pénzügyi keretből. A sziget hadseregének ugyanis elég vegyes a fegyverzete, a sok amerikai eszköz mellett van rengeteg európai eredetű is, és a tajvaniak saját maguk ugyancsak fejlesztenek, illetve gyártanak hadfelszerelést.

Bartók András emlékeztetett rá, hogy nemrég jelentették be egy új tajvani tengeralattjáró hadrendbe állítását. Szerinte nagyon valószínű, hogy ez nem teljesen saját fejlesztés, hanem külföldi technológiákat is felhasználhattak hozzá. Elképzelhető, hogy ennek a költségeit fedezhetik a most megítélt 80 millió dolláros keretből – tette hozzá a szakértő.

"Az összeg egyáltalán nem számít jelentősnek, ezért az sem valószínű, hogy Peking erre valamilyen határozott, kemény választ adna" – mondta az NKE tanársegédje, bár hozzátette azt is, hogy a Kínai Népköztársaság valószínűleg néhány éven belül rátámad Tajvanra.

Arra a kérdésre, hogy vajon a sziget képes lenne-e megvédeni magát, Bartók András azt mondta: Tajvan hadereje nagyon felkészült az agresszióra. "Pekinghez hasonlóan Tajpej is az úgynevezett hozzáférést gátló, területtagadó stratégiát követi, ami azt jelenti, hogy rengeteg hajók elleni rakétával rendelkezik, amiket egyébként saját maguk gyártanak. Ezt egészíti ki a légvédelem, amely a világon talán a legerősebb Tajvanon" – mondta.

"Egy sziget elfoglalása amúgy is mindig kockázatos feladata,

de ilyen komoly haderővel szemben valószínű, hogy még a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg is csak rendkívül súlyos veszteségek árán tudna sikert elérni" – vélekedett az NKE oktatója.

Mivel egy invázió esetén Tajvant az Egyesült Államok kívülről támogatná, nagyon nagy szerencse kell a támadóknak a győzelemhez. Bartók András azt mondta: "Valószínű, hogy mindkét oldalnak hatalmas veszteségei lennének, vagyis elmondhatjuk: jelentős kihívásokkal nézne szembe még ez a rendkívül impozáns Kínai Népi Felszabadító Hadsereg is, amit ma már ismerünk."

Címképünkön a legújabb, tajvani gyártású tengeralattjáró a vízre bocsátás előtti ünnepségen.