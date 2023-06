Megszaporodtak az ukrán támadások a frontvonalakon - fotók, beszámolók

A hétvége óta a frontvonal több szakaszán megindultak az ukrán haderő szárazföldi műveletei, de hivatalos bejelentés híján nem tudni, hogy ez már a "tavaszi hadjárat" része, vagy sem. Mindenesetre orosz részről ukrán vereségekről szóló beszámolók jönnek, illetve olyan hírek, hogy több nyugati fegyvert és harcjárművet is megsemmisítettek.

Ukrajna kifejezett információs zárlat mellett tervezi a hadjáratát, még a lakosságot is nyomatékosan felszólították, hogy ne tegyen közzé fotót, bejegyzést semmilyen ukrán katonai jelenlétről.

Eddig azt lehet tudni, hogy a hét vége óta gépesített gyalogsági alakulatok indultak meg Zaporizzsja és Donyeck megyék több pontján is. Az offenzíva Orihiv és Tokmak, Velika Novoszilka és Bahmut köré koncentrálódik a hírek szerint, erről az ISW és más térképek alapján az Infostart is írt.

GeoConfirmed UKR [CO] - Counter Offensive.



09 MAY 2023: Start Bakhmut Axis [CO 1]

04 JUN 2023: Start Velyka Novosilka Axis [CO 2]

07 JUN 2023: Start Tokmak Axis [CO 3]



Az orosz források beszámolóit olvasva szinte kizárólag ukrán kudarcok látszanak körvonalazódni. A Portfolio összegzése szerint úgy tűnik, hogy egyes műveleti színtereken az ukrán haderő "fejjel a falnak" támad, ráküldve a harcjárműveket ismert aknamezőkre, esetleg ezeket kikerülve közutakon át támadva. A veszteségek láthatólag súlyosak, mind emberéletek, mind technikai eszközök tekintetében.

Egy kisebb méretű ukrán gépesített gyalogsági alakulat amerikai MaxxPro MRAP-ekkel, M113-as páncélozott szállító harcjárművekkel és HMMWV típusú 4x4-esekkel ráhajtott egy aknamezőre, majd az orosz tüzérség támadása alá kerültek.

GeoConfirmed UKR.



"The first shots from the scene of the Ukrainian attack on the Zaporozhye direction. Russian drone detected several American M1224 MaxxProo and HMMWV M1151A1 armored vehicles, and others...



47.799223, 36.719477



Ezeken a felvételeken Novodarivkánál kísérelnek meg áttörést az ukránok: az előző felvételhez hasonlóan aknamezőre futnak harcjárműveikkel.

I am sure there was a perfect reason for sending one third of a Ukrainian Battalion into a known Russian minefield, without air, artillery, or infantry cover and lose eleven armored vehicles one by one in the “probing attack” vs. the Zaporizhzhia village of Novodarivka on Sunday. pic.twitter.com/hhlSAXUZg4 — Julian Röpcke?? (@JulianRoepcke) June 7, 2023

Ezt a "komolyabb", Leopard 2A4-es harckocsikkal és M2 Bradley gyalogsági harcjárművekkel felszerelt ukrán alakulatot "ráterelték" az oroszok egy földútra azzal, hogy az út mellé aknákat telepítettek, aztán intenzív tüzérségi támadást zúdítottak rájuk.

Az akciónak nagyon súlyos veszteségei lettek, itt, Orihiv térségében semmisült meg az első (néhány?) ukrán Leopard 2A4-es harckocsi is. Máshol a közösségi médiában megjelent felvételek szerint veszítettek francia AMX-10-es páncélvadászokat is az ukránok a harcok közben.

Russian Sources have released Drone Images that reportedly show the Ukrainian Offensive yesterday near the City of Orikhiv in the Zaporizhzhia Region, in the Photos there appears to be at least 2 German-Produced Leopard 2 Tanks alongside a number of APCs including American M113… pic.twitter.com/V5e41pQY9A — OSINTdefender (@sentdefender) June 8, 2023

A fenti orosz beszámolók mellől most hiányoznak az ukrán oldalról jövő hírek: vannak-e területfoglalások, mely támadások járnak sikerrel vagy kudarccal, milyenek a veszteségek.

Néhány hírfoszlány érkezik csak, Bahmut körül például független források szerint már látható némi "mozgolódás," igaz, áttörésről itt még nem lehet beszélni.

Bakhmut Front Map (June 8th)



Ukrainian Forces ?? in the past several days have advanced into Russian defenses near Bakhmut, effectively securing additional territory on the flanks of the city



? Pre-Counter Offensive Line

? Land Russians Have Lost

? Unconfirmed Russian Losses pic.twitter.com/xuGIv8fGNh — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) June 8, 2023

(A nyitókép illusztráció: ukrán katonák páncélozott szállítójárművön a kelet-ukrajnai Bahmut térségében húzódó fronton, az orosz erőkkel vívott harcok helyszínén 2023. június 5-én.)