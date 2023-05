Védelmébe vette a német klímaaktivistákat az ENSZ főtitkára

A klímavédelmet jelképes tiltakozó akciókkal zászlajukra tűző, többnyire fiatalabbakból álló csoport az elmúlt hónapokban sok borsot tört a hatóságok, ugyanakkor a tiltakozások következményeit megsínylő emberek orra alá. Több német városban, mindenekelőtt Berlinben, Hamburgban és Brémában az úttesthez ragasztották magukat, szinte teljesen megbénítva a városi forgalmat. De hasonló módon tiltakoztak különböző múzeumokban is, ugyancsak ragasztással, valamint a műalkotások bemázolásával zavarva meg a látogatók remélt élményeit.

A több tartományban szerdára virradó éjjel a bajor ügyészi hivatal kezdeményezésére végrehajtott razziát közvetve maga a kancellár indította el. Olaf Scholz ugyanis a hét elején egy iskolában tartott beszédében rendkívül élesen ítélte el a csoport tevékenységét, és annak tagjait "hibbant agyúaknak" nevezte. Ezek után került sor a hatósági razziára, amelynek során ingatlanokat kutattak át, bakszámlákat foglaltak le, és vagyonelkobzási intézkedést is végrehajtottak. A csoport néhány tagját azzal is vádolták, hogy 1,4 millió eurós adományt gyűjtöttek össze "további bűncselekmények" finanszírozására.

A klímaaktivisták elleni rendkívül erélyes hatósági fellépés nem csupán a német közvéleményt, hanem mindenekelőtt a médiát is megosztotta, és külföldön is nagy visszhangot váltott ki. Az ügyben megszólalt az ENSZ főtitkára is, aki – értékelések szerint egyértelműen a német hatóságoknak üzenve – teljes támogatásáról biztosította a klímavédelmet célzó törekvéseket. António Guterres ezzel kapcsolatos véleményét szóvivője ismertette.

A klímaaktivisták – a fiatalok morális nézetei által vezérelve – a legnehezebb körülmények között is kiálltak céljaik mellett.

"Épp ezért őket védelmezni kell, rájuk nagyobb szükség van, mint eddig bármikor is"

– tolmácsolta a főtitkári üzenetet a New Yorkból a szóvivő. A tiltakozók a legdöntőbb pillanatokban jelentős mértékben járultak és járulnak hozzá, hogy a kormányokat, illetve a gazdaság vezetőit a klímavédelem érdekében jóval több cselekvésre késztessék.

Nélkülük az egész világot érintő klímavédelmi célok elérhetetlenek lennének – jelentette ki Stephane Dujarric.

Guterres szóvivője ugyanakkor utalt arra is, hogy a békés tüntetésekre vonatkozó alapvető állampolgári jog ellenére természetes a kormányok felelőssége a törvények érvényesítése és a biztonság garantálása terén.

A kemény hatósági fellépés némileg megosztotta a német közvéleményt és a médiát is. Felmérések szerint a tiltakozó akciókat ellenzők körében is növekedett azoknak az aránya, akik a klímavédők elleni razziákat, illetve az ezek során alkalmazott hatósági lépéseket túlzottnak találták. A német médiumok többsége szintén azon a véleményen volt, hogy a hatóságok aránytalanul keményen léptek fel.

A parlamenti pártok óvatosan nyilatkoztak. A leghatározottabban a legnagyobb ellenzéki párt, a konzervatív CDU foglalt állást a klímavédelmi csoport ellen. Friedrich Merz pártelnök egy interjúban azt hangoztatta, hogy

az alkotmányvédelemnek a jövőben állandó megfigyelés alatt kellene tartania az Utolsó Nemzedéket.

A kormánypártok ugyan nem határolódtak el a hatóságok magatartásától, de egyöntetűen úgy fogalmaztak, hogy a csoport bűnszervezetté nyilvánításáról csakis az illetékes bíróságok dönthetnek. Így fogalmazott a környezetvédelmet zászlajára tűző Zöldek Pártja is. A párt társelnöke, Robert Habeck alkancellár a közelmúltban úgy vélekedett, hogy a klímavédők akciói nem szolgálják a környezetvédelem ügyét.

A csoport a történtek ellenére további tiltakozó akciókat helyezett kilátásba, és támogatóit adományozásra szólította fel. Noha a razziák során a hatóságok bankszámlákat foglaltak le, az Utolsó Nemzedék úgynevezett társadalmi tanácsának szóvivője szerint a pénzügyi adományok jelentik a legjobb lehetőséget a támogatásra. Ennek jegyében egy az Utolsó Nemzedékhez közel álló egyesület számlájára már több százezer euró érkezett – tette hozzá, hangoztatva, hogy érzik a szolidaritás hullámát.

Nyitókép: Justin Lane