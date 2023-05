Ásnak a portugál víztározónál, ahol Madeleine McCann ügyében nyomoznak

Három napja dolgoznak a tározóban és környékén, ahol a felásott területekről fotókat is készítenek a rendőrök - írja a Sky News. A víztározó 50 kilométerre található attól a nyaralótelepüléstől, ahonnan 16 éve eltűnt az akkor hároméves kislány. Madeleine még nem töltötte be negyedik életévét, amikor Praia da Luzból eltűnt két testvére mellől a családi nyaralásról.

Helyszíni tudósítások szerint fákat is kivágtak a kutatási területen, ahol egyes értesülések szerint csütörtökön véget érhet a rendőri munka. A keresés fókuszában a Barragem do Arade félszigeten található erdős terület volt, ahol nemcsak nehézgépekkel vágták át az aljnövényzetet, de nyomkereső kutyákat is bevetettek. Egyenruhások és civil ruhás rendőrök egyaránt dolgoztak a kutatásban.

A területet még kedd reggel kordonozták el: egyesek ástak, míg mások az aljnövényzetben kutattak. A német rendőrség kérésére indított keresést eredetileg kétnaposra tervezték.

A német ügyészség tájékoztatása szerint egy bejelentés miatt kezdtek a víztározó körüli kutatásba - a rendőröknek állítólag ruhadarabokat vagy rongyokat kell felkutatniuk egy forrástól származó információk alapján.

Hans Christian Wolters ügyész ezt cáfolta, annyit mondott csak, hogy nem a lány elrablásával gyanúsított Christian B.-től származnak információik, melyek alapján a keresést kezdeményezték. A német férfi jelenleg nemi erőszak miatt ül börtönben és tagadja, hogy köze lett volna a kislány eltűnéséhez. A most 45 éves férfi állítólag rendszeresen járt a víztározóhoz.

Wolters a Sky News-nak arról is beszélt, hogy a tározó környékének egy területét teljes mértékben át akarja kutattatni: a munkák addig folynak majd, míg ez meg nem történik, az mindegy, hogy mennyi időt vesz igénybe a folyamat.

